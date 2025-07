El desastre de Evermore, el parque demandado por Taylor Swift que quería ser el futuro de los espacios inmersivos

Por cada historia de éxito en el mundo de los parques de atracciones, hay tantos o más fracasos. En algunos el resultado parece evidente, Disney por ejemplo intentó un parque dedicado a la historia americana que, por lo que sea, no cuajó. En otros casos una buena idea cae víctima de las circunstancias.

Si hace unos años mirabas vídeos sobre Evermore, encontrarías a gente pasándolo pipa en cosplay de elfo o druida del bosque. El parque norteamericano, inaugurado en 2018 y situado en Utah, era para muchos la experiencia más cercana posible a vivir en Dragones y Mazmorras. Un parque temático con énfasis en lo temático. Cambiaba sus atracciones por camapañas narrativas y por el teatro inmersivo, y algunos lo llamaban el escenario más grande del mundo.

Claro que Evermore también significa otra cosa. Los swifties y, francamente gran parte de la gente sea fan o no, lo asocian con el nombre del noveno album de estudio de Taylor Swift lanzado en el 2020. Eso son dos años después de la inauguración del parque. Y para un lugar que estaba intentando hacerse un nombre, lo peor que le podía pasar es que un gigante mediático como la cantante les comiera la tostada.

Así que tuvieron la peor idea que podían tener, que es denunciarla por usar el nombre. Era una situación David contra Goliath, con el equipo de Swift siendo más experto y con más recursos, y con una legión de fans que no tardaron en querer hundir la reputación del parque por todos los medios. La respuesta oficial fue denunciar de vuelta. Resultaba que en la taberna de Evermore una banda de enanos tocaban covers de canciones populares, entre ellos de Taylor Swift, y lo hacían sin permiso.

La cosa acabó más o menos en empate. Ambas partes acabaron desestimando las demandas, y el parque ganó algo de notoriedad a costa de perder reputación. El follón con Taylow Swift fue el más sonado, pero ni muchos menos el único por el que pasó una marca que fuera de su bucólica y apacible imagen de fantasía, llevaba desde sus inicios pasándolo regular a nivel económico.

El gran problema era Ken Bretschneider, un fundador que no paraba de dar bandazos con la dirección del sitio. Cuando aún no tenía claro si Evermore era rentable, trató de sacar otro proyecto adelante con The Void, centros de ocio de temática de ciencia ficción que integraban realidad virtual. El resultado fue no hacerle justicia a ninguno, sus planes y su financiación fallaron, y en 2020, hasta el cuello de deudas y demandas de trabajadores a los que no pagaba, tuvo que cerrar los centros de The Void.

Tampoco es que a Evermore le fuera mucho mejor, que desde 2021 fue pasando de manos. Bretschneider lo vendió a Brandon Fugal y en 2024 pasaron a encargarse Travis y Michelle Fox, que en un intento de rebranding quisieron cambiar el nombre a The Realm Town. O al menos esa era la intención, ya que les cayó una demanda de Fugal, quien se quejaba de que la venta nunca se llegó a cerrar y aun así actuaban como si ya fuera suyo, anunciando cambios que no sabían si iban a suceder. De hecho no han sucedido. Ahora mismo hay que hablar en pasado porque Evermore lleva cerrado desde entonces y con su futuro en el limbo.

Imágenes: Evermore, Ginny Di, LOST iN

