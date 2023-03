'Todo a la vez en todas partes' se merienda a 'El señor de los anillos: El retorno del rey' y ya es la película más premiada de la historia

Aún quedan un par de días para que se celebre la 95ª ceremonia de entrega de los Óscar y podamos hacer balance de una temporada de premios que ha estado marcada por la revolución indie de 'Todo a la vez en todas partes'. No obstante, la magnífica aventura multiversal de los Daniels (Daniel Kwan​ ​ y Daniel Scheinert) no ha necesitado llegar a la última gala de 2023 para haber destrozado un récord histórico.

El rey destronado

Según los cálculos de IGN, la producción de A24 —bendita sea— ya se ha convertido en la película más premiada de todos los tiempos con 158 galardones cosechados entre sindicatos, asociaciones de críticos y galas al uso; una cifra más que suficiente para haber barrido a 'El señor de los anillos: El retorno del Rey', que ostentaba la primera posición con 101 condecoraciones.

No obstante, estos datos se han confeccionado a través de un sistema de conteo particular del medio. Si acudimos a IMDb, las cifras varían considerablemente aunque no alteran los resultados, otorgando a 'Todo a la vez en todas partes' 336 premios y al filme de Peter Jackson 213. Eso sí, hay que tener en cuenta que para igualar la batalla, en IGN han optado por tener sólo en consideración los premios otorgados por organizaciones que nominaron a ambos títulos.

Si mis cálculos no fallan, 'Todo a la vez en todas partes' terminará la semana con otras siete muescas en el revólver cortesía de los Óscar, donde recibiría las estatuillas a la mejor película, la mejor dirección, la mejor actriz, el mejor actor de reparto, la mejor actriz de reparto, el mejor guión original y el mejor montaje. Veremos en qué acaba la cosa.