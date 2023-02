Por qué el Óscar a la mejor película ya tiene dueña: los premios de sindicatos han quitado casi toda la emoción a las quinielas de ganadores

Hasta este momento, la recta final de la temporada de premios 2022-2023 se vislumbraba apasionante. Las discrepancias entre los resultados de grandes citas como los BAFTA y los Globos de Oro invitaban a pensar en una clausura repleta de sorpresas en la 95ª ceremonia de entrega de los Óscar, pero los premios de los sindicatos repartidos durante las últimas semanas han cambiado drásticamente el escenario.

Si nos centramos en la pura estadística, 'Todo a la vez en todas partes' tiene todas las papeletas para dar el campanazo en la Academia de Hollywood después de alzarse con los premios gordos de los sindicatos de productores —PGA—, directores —DGA— y actores —SAG—, en los que ha triunfado alzándose, entre otros, con galardones a la mejor película, la mejor dirección y el mejor reparto respectivamente.

Yeoh, Quan y... ¿Curtis?

Si doy a entender que el misterio de cara a los Óscar ha terminado perdiéndose casi por completo es por la estrecha relación entre estos y los resultados de los sindicatos. Para comprenderlo mejor, comenzaremos centrándonos en los SAG, cuyo premio al mejor reparto suele ir ligado con una victoria casi segura en la categoría de mejor película.

Por poner un ejemplo reciente, podemos centrar nuestra atención en la última temporada de premios, en la que 'El poder del perro' de Jane Campion partía como gran favorita tras hacerse con el BAFTA, el Globo de Oro y el Critics Choice. Esto fue así hasta que el sindicato de actores decidió otorgar el premio al mejor reparto a 'CODA', que acabó alzándose con la preciada estatuilla deshaciéndose de un plumazo de sus, a priori, mejor posicionados competidores.

Siguiendo con los SAG, en lo que respecta a las categorías interpretativas tenemos una de cal y otra de arena. El éxito de Michelle Yeoh como mejor actriz principal sugiere que la protagonista de 'Todo a la vez en todas partes' se impondrá a la todopoderosa Cate Blanchett, mientras que Ke Huy Quan, a quien el sindicato ha nombrado mejor actor de reparto, tiene prácticamente asegurado el Óscar en la misma categoría después de meterse en el bolsillo el Globo de Oro.

La miga en los premios a las mejores interpretaciones del año estará en las categorías de mejor actor principal y mejor actriz secundaria. La primera de ellas presentará una batalla apasionante entre Austin Butler, Colin Farrell y Brendan Fraser, teniendo este último el beneplácito del sindicato. La segunda contaba con Angela Basset como clara favorita por su rol en 'Black Panther: Wakanda Forever', pero la victoria de Jamie Lee Curtis en los SAG ha dejado la estatuilla en el aire, con una Kerry Condon con un buen número de oportunidades a hacerse con ella.

Mejor dirección y mejor película, sin sorpresas

En lo que respecta al Óscar a la mejor dirección, si nos ceñimos a la elección de la DGA, Daniel Kwan y Daniel Scheinert deberían cosechar la estatuilla por su labor en 'Todo a la vez por todas partes'. Históricamente, quien triunfa en los premios del sindicato hace lo propio en los de la Academia —sólo ocho ganadores del DGA no han materializado el doblete—, así que, si alguien puede dar la muy poco probable sorpresa, ese es Steven Spielberg.

¿Y qué hay de la mejor película? Tras sorpresones como el de 'Sin novedad en el frente' en los BAFTA y con 'Los Fabelman' y 'Almas en pena de Inisherin' levantando los Globos de Oro de drama y comedia respectivamente, parecía que el camino al Óscar iba a estar muy reñido, pero después de las victorias de 'Todo a la vez en todas partes' en los DGA y los PGA está claro que el galardón dorado ya tiene dueño. Eso sí, mucho ojo porque hay runrún con la cinta alemana y lo oportuno de su candidatura en plena invasión rusa a Ucrania.

A la espera de que el sindicato de guionistas —y el de directores de fotografía, no me olvido– hagan públicos sus veredictos, no queda demasiado espacio para la duda: 'Todo a la vez en todas partes' va a terminar la temporada ocupando el merecido trono como la revolución indie del año. Y por si os quedáis con ganas de más predicciones, en breves publicaremos nuestra quiniela completa para ayudaros a rascar botes en las porras de rigor.