'Sin novedad en el frente' se merienda a la competencia en los Premios BAFTA 2023: la victoria del drama bélico de Netflix añade emoción a la carrera por el Óscar

A pesar de que muchos tengamos ya la mirada puesta en la madrugada del 12 al 13 de marzo, cuando se celebrará la 95ª ceremonia de entrega de los Premios Óscar, aún quedan muchos galardones que repartir antes del cierre de la temporada. Sin ir más lejos, la Academia Británica entregó este domingo unos Bafta 2023 que han tenido sabor alemán.

Revolución alemana

El relato antibelicista de 'Sin novedad en el frente', nueva adaptación de la novela homónima de Erich Maria Remarque que ha arrasado en Netflix, dio el campanazo en los BAFTA y añade emoción a la carrera por el Óscar. Se llevó siete premios de los catorce a los que optaba, incluyendo los de categorías principales como mejor película, mejor dirección, mejor película de habla no inglesa y mejor guión adaptado.

Tras ella, 'Almas en pena de Inisherin' y 'Elvis' han empatado con cuatro galardones cada una. La magnífica cinta de Martin McDonagh se ha llevado los Bafta a las interpretaciones secundarias —para Barry Keoghan y Kerry Condon—, mejor película británica y mejor guión original; mientras que el biopic musical de Baz Luhrman ha amasado la mejor interpretación masculina, mejor maquillaje y peluquería, y mejor diseño de vestuario.

Por otra parte, no han sorprendido en absoluto los triunfos de Cate Blanchett en la categoría de mejor actriz principal por 'TÀR' y 'Avatar: El sentido del agua' en la de mejores efectos visuales. Lo que no era tan esperable viendo el notable recorrido de premios y nominaciones es el vacío hecho a 'Los Fabelman' en las candidaturas, que sólo optaba al mejor guión original, y la pobre recepción de 'Todo a la vez en todas partes'.

A continuación os dejo con la lista completa de ganadores de los Premios Bafta 2023 para ir perfilando nuestras quinielas de cara a unos de los Óscar más reñidos de los últimos años.

Lista completa de ganadores de los Premios Bafta 2023

Mejor película

Sin novedad en el frente (GANADORA)

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

TÁR

Mejor dirección

Edward Berger (Sin novedad en el frente) (GANADOR)

Martin McDonagh (Almas en pena de Inisherin)

Park Chan-wook (Decision to Leave)

Dan Kwan y Daniel Scheinert (Todo a la vez en todas partes)

Todd Field (TÁR)

Gina Prince-Bythewood (La mujer rey)

Mejor actriz protagonista

Cate Blanchett (TÁR) (GANADORA)

Viola Davis (La mujer rey)

Danielle Deadwyler (Till)

Ana de Armas (Blonde)

Emma Thompson (Buena suerte, Leo Grande)

Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes)

Mejor actor protagonista

Austin Butler por (Elvis) (GANADOR)

Colin Farrell (Almas en pena de Inisherin)

Brendan Fraser (La ballena)

Daryl McCormack (Buena suerte, Leo Grande)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (La ballena)

Kerry Condon (Almas en pena de Inisherin) (GANADORA)

Dolly de Leon (El triángulo de la tristeza)

Jamie Lee Curtis (Todo a la vez en todas partes)

Carey Mulligan (Al descubierto)

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson (Almas en pena de Inisherin)

Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin) (GANADOR)

Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes)

Eddie Redmayne (El ángel de la muerte)

Albrecht Schuch (Sin novedad en el frente)

Micheal Ward (El imperio de la luz)

Mejor película británica

Aftersun

Almas en pena de Inisherin (GANADORA)

Brian y Charles

El imperio de la luz

Buena suerte, Leo Grande

Living

Matilda, de Roald Dahl: El musical

Mira cómo corren

Las nadadoras

El prodigio

Mejor película de habla no inglesa

Sin novedad en el frente (GANADORA)

Argentina, 1985

La emperatriz rebelde

Decision to Leave

The Quiet Girl

Mejor documental

All that Breathes

La belleza y el dolor

Fire of Love

Moonage Daydream

Navalny (GANADORA)

Mejor guion original

Martin McDonagh (Almas en pena de Inisherin) (GANADORA)

Dan Kwan y Daniel Scheinert (Todo a la vez en todas partes)

Steven Spielberg & Tony Kushner (Los Fabelman)

Todd Field (TÁR)

Ruben Östlund (El triángulo de la tristeza)

Mejor guion adaptado

Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell (Sin novedad en el frente) (GANADOR)

Kazuo Ishiguro (Living)

Colm Bairéad (The Quiet Girl)

Rebecca Lenkiewicz (Al descubierto)

Samuel D. Hunter (La ballena)

Mejor banda sonora

Volker Bertelmann (Sin novedad en el frente) (GANADORA)

Justin Hurwitz (Babylon)

Carter Burwell (Almas en pena de Inisherin)

Son Lux (Todo a la vez en todas partes)

Alexandre Desplat (Pinocho de Guillermo del Toro)

Mejor casting

Aftersun

Sin novedad en el frente

Elvis (GANADORA)

Todo a la vez en todas partes

El triángulo de la tristeza

Mejor película de animación

Pinocho de Guillermo del Toro (GANADORA)

Marcel the Shell with Shoes On

El gato con botas: el último deseo

Red

Mejor fotografía

James Friend (Sin novedad en el frente) (GANADORA)

Greig Fraser (The Batman)

Mandy Walker (Elvis)

Roger Deakins (El imperio de la luz)

Claudio Miranda (Top Gun: Maverick)

Mejor montaje

Paul Rogers (Todo a la vez en todas partes) (GANADORA)

Steve Budelmann (Sin novedad en el frente)

Mikkel E.G. Nielsen (Almas en pena de Inisherin)

Jonathan Redmond, Matt Villa (Elvis)

Eddie Hamilton (Top Gun: Maverick)

Mejor diseño de producción

Florence Martin, Anthony Carlino (Babylon) (GANADORA)

Christian M. Goldbeck, Ernestine Hipper (Sin novedad en el frente)

James Chinlund, Lee Sandales (The Batman)

Catherine Martin, Karen Murphy, Beverley Dunn (Elvis)

Curt Enderle, Guy Davis (Pinocho de Guillermo del Toro)

Mejor diseño de vestuario

Catherine Martin (Elvis) (GANADORA)

Lisy Christl (Sin novedad en el frente)

J.R. Hawbaker, Albert Wolsky (Ámsterdam)

Mary Zophres (Babylon)

Jenny Beavan (El viaje a París de la señora Harris)

Mejor maquillaje y peluquería

Jason Baird, Mark Coulier, Louise Coulston, Shane Thomas (Elvis) (GANADORA)

Heike Merker (Sin novedad en el frente)

Naomi Donne, Michael Marino, Zoe Tahir (The Batman)

Naomi Donne, Barrie Gower, Sharon Martin (Matilda, de Roald Dahl: El musical)

Anne Marie Bradley, Judy Chin, Adrien Morot (La ballena (The Whale))

Mejor sonido

Lars Ginzel, Frank Kruse, Viktor Prasil, Markus Stemler (Sin novedad en el frente) (GANADORA)

Christopher Boyes, Michael Hedges, Julian Howarth, Gary Summers, Gwendolyn Yates Whittle (Avatar: El sentido del agua)

Michael Keller, David Lee, Andy Nelson, Wayne Pashley (Elvis)

Deb Adair, Stephen Griffiths, Andy Shelley, Roland Winke, Steve Single (TÁR)

Chris Burdon, Mark Taylor, Mark Weingarten, James Mather, Al Nelson (Top Gun: Maverick)

Mejores efectos visuales

Daniel Barrett, Richard Baneham, Joe Letteri, Eric Saindon (Avatar: El sentido del agua) (GANADORA)

Markus Frank, Kamil Jaffar, Viktor Muller, Frank Petzold (Sin novedad en el frente)

Russell Earl, Dan Lemmon, Anders Langlands, Dominic Tuohy (The Batman)

Benjamin Brewer, Ethan Feldbau, Jonathan Kombrinck, Zak Stoltz (Todo a la vez en todas partes)

Seth Hill, Scott R. Fisher, Bryan Litson, Ryan Tudhope (Top Gun: Maverick)

Mejor debut de un escritor, director o productor británico

Charlotte Wells (Aftersun) (GANADORA)

Georgia Oakley y Hélène Sifre (Blue Jean)

Marie Lidén (Electric Malady)

Katy Brand (Buena suerte, Leo Grande)

Maia Kenworthy (Rebellion)

Estrella emergente (elegido por el público)

Naomi Ackie

Sheila Atim

Emma Mackey (GANADORA)

Daryl McCormack

Aimee Lou Wood