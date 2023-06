"Tom Cruise lo ha vuelto a hacer". Las primeras opiniones de 'Misión: Imposible 7' prometen un espectáculo arrollador, y Christopher McQuarrie asegura que la saga no terminará tras 'Sentencia Mortal'

Cada vez que se aproxima un estreno esperado y llegan las avalanchas de "primeras reacciones", lo más recomendable es dejar esas opiniones, por norma general absurdamente entusiastas, en cuarentena o, como mínimo, asimilarlas con un mínimo de escepticismo. No obstante, si hablamos de 'Misión: Imposible - Sentencia Mortal', el éxtasis colectivo parece, a priori, más que justificado.

Vuelve el mejor Ethan Hunt

Anoche, un grupo de privilegiados pudo disfrutar en la ciudad de Roma de la premiere de la nueva aventura de Ethan Hunt y compañía protagonizada por Tom Cruise, quien hizo que el evento empezase con hora y media de retraso por su reunión con la primera ministra Giorgia Meloni. ¿Y qué tal sentó la experiencia al patio de butacas? La tónica general es que estamos ante otro éxito de la franquicia.

Según algunos asistentes, 'Misión: Imposible - Sentencia Mortal. Parte Uno' —toma titulazo— tiene "algunas de las escenas de acción mejor perfiladas y emocionantes rodadas de un modo que te hacen sentir que estás en medio de la acción", una interpretación de Hayley Atwell que "ROBA cada escena en la que aparece" y "una setpiece final que es la segunda o la tercera mejor de la franquicia".

En lo que respecta a si estamos ante —insertar frase cliché— "la mejor película de la saga", las opiniones están encontradas. Mientras que hay gente elogiándola sin peros que valgan, otros la catalogan como "menos satisfactoria que Fallout". Eso sí, hay consenso con que la cinta de Christopher McQuarrie es tan grande, ambiciosa y electrizante como cabría esperar: "Tom Cruise lo ha vuelto a hacer".

Y ya que mencionamos al bueno de McQuarrie, cabe destacar que el el director confirmó a Fandango que 'Sentencia Mortal. Pate Dos' no será el final de la franquicia 'Misión: Imposible', asegurando que "ya tiene ideas para lo que vendrá después". Además, en el podcast Light the Fuse, explicó por qué las noticias sobre el cierre de la saga tras la octava película no tienen ningún fundamento:

"Te voy a decir una cosa. He estado trabajando con Tom Cruise durante 15 años y no te puedo contar la cantidad de veces que he estado con él en un evento y luego lo he leído al día siguiente en los medios y nada de lo que describen es cierto. Cuando leas artículos en los medios, simplemente pon la palabra imaginaria delante del titular: Cuando leas 'fuentes anónimas' o 'fuentes cercanas a la producción dicen', eso significa que alguien lo está difundiendo por una razón específica. Eso significa que alguien quiere que los demás piensen eso por una razón específica, y nunca puedes saber con certeza cuáles son esas razones".

Si las próximas 'Misión: Imposible' mantienen el nivel visto hasta ahora, bienvenidas sean. Por lo pronto, os dejo con una recopilación de primeras reacciones a 'Sentencia Mortal. Parte Uno'.

