Trilogía 'Star Trek', colección Harry el Sucio y peluches de 'Rick y Morty': Cazando Gangas

Steelbook con la nueva trilogía de 'Star Trek' en blu-ray: Su futuro está en el aire tras la decepcionante recaudación de 'Star Trek: Más allá', pero yo me compraría encantado esta edición limitada en caja metálica con las tres películas -incluidas las versiones en 3D de dos de ellas- de no tenerlas ya de forma individual en mi colección, y aún así hasta me lo estoy pensando: 17,25 euros