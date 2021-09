Emmy 2021: 'The Crown' arrasa en una gala predecible en la que Netflix gana por la mínima a HBO

Y se acabaron los Emmy 2021. La noche de la televisión se termina con una gala de aparente vuelta a la normalidad tras la virtual del año pasado. Si nos ceñimos a los números, esta ha sido la noche de 'The Crown' (7) y de Netflix (10), que gana por la mínima al combo HBO/HBO Max (9).

Una cifra que unida al hecho de que las series más premiadas esta noche son nativas de streaming hace pensar que esta noche ha sido la consagración de las OTTs. Pero ya analizaremos en otro momento las frías estadísticas, que no hacen sino estropear la experiencia vivida las últimas horas.

Después de una de las alfombras rojas más sosas que recuerdo, por lo menos a nivel televisivo, Cedric The Entertainer iniciaba la gala haciendo honor a su nombre artístico: un rap dedicado a la televisión (TV, You Got What I Need) en donde varios rostros se unían a la celebración de la televisión.

Un ambiente más distendido

Este año la carpa del LA Live acoge la ceremonia y eso incluye un ambiente más relajado con mesas alrededor de un escenario situado bastante en el centro de la carpa. Un ambiente más acogedor, más festivo que de costumbre porque hay mucho que celebrar.

'Ted Lasso' inauguró el marcador con sendos premios para Hannah Waddingham y Brett Goldstein como mejores actores secundarios. Una doble victoria que ya iba posicionando a la comedia en cabeza y que no sería única, ya que los primeros bloques (secundarios de comedia, de miniseries y guion/dirección de drama) parecían ir a pares.

Tras ambos premios, Cedric The Entertainer de vuelta al escenario para hacer el monólogo pertinente. Una decisión inusual el no haberlo hecho al comienzo pero que ha asegurado algo de fluidez al siempre delicado tramo inicial de la gala.

Emmys So White

Por cierto, el artista bromeó sobre que sus amigos actores negros estaban todo el rato pidiéndole que les cayera algún Emmy. Una broma que se hizo algo patente cuando fue transcurriendo la noche y, a pesar de tener una gran diversidad racial en las nominaciones, solo subía a recoger el premio gente blanca... hasta que llegó RuPaul recibiendo, de nuevo, el Emmy a mejor reality de competición.

Tras algún sketch curioso (como la reunión de actores no premiados) y ver a la gran Jennifer Coolidge en su salsa, 'Hacks' empezó a mostrarse como seria candidata a coronarse como mejor comedia tras conseguir mejor guion, dirección y el cantado premio para Jean Smart.

¿Sabéis lo que no hay que hacer cuando se te da un premio? dar la turra. Parece que a Scott Frank no le dijeron eso y su discurso de agradecimiento duró más que su serie, 'Gambito de dama'. Cuando ya llevamos dos horas y algo de gala, y se ve que van con retraso, es de lo peor que se puede hacer. Más concreta y al grano fue Michaela Coel, por su merecedísimo Emmy a mejor guion por 'Podría destruirte'.

El guion prestablecido

Más allá de los pequeños cambios habituales, y por lo demás, la gala ha cumplido con el guion establecido. De hecho, quizás la mayor sorpresa de la noche ha sido el triunfo de Ewan McGregor como Mejor actor en una miniserie por 'Halston'. Sin embargo, su categoría era una de las que todo podía pasar.

Ya la última hora del show se notaba que iban bastante por detrás del presupuesto temporal. Nada que no pudiese solucionar una oportuna pisada al acelerador para no sobrepasar demasiado (solo por veinte minutos) la hora límite: menos cháchara, meter el In Memoriam de repente y no esperar a un nuevo bloque para ello...

Y finalmente se confirmaron los tres premios gordos de la noche con 'The Crown' haciendo pleno en su apartado de drama (7 de 7) incluyendo Mejor serie (primera vez para Netflix); 'Ted Lasso' se llevó un merecido galardón pero sudando por si acaso 'Hacks' daba la sorpresa; 'Gambito de dama', por su parte, se alzaba como mejor miniserie en una noche que estaba siendo poco propicia para ella.

Y una noche más, si bien la sensación es que a nivel televisivo la cosa no cambia (poco se puede hacer para no acabar alargando la cosa), los Emmy 2021 han cumplido a la perfección con su recompensa a algunas de las mejores series de este año. Si bien se han dejado llevar algo por la popularidad, los premios han sido bastante merecidos en su conjunto.