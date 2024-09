Emmy 2024: Los mejores actores de una miniserie son Richard Gadd y Jodie Foster por 'Mi reno de peluche' y 'True Detective: Noche Polar'

El Emmy a la mejor actriz principal ha recaído en Jodie Foster por 'True Detective: Noche polar' de manos de las actrices Lily Gladstone y Greta Lee; mientras que el mejor actor principal fue para Richard Gadd por 'Mi reno de peluche', recibido de manos de Don Johnson, Niecy Nash-Betts y Jimmy Smits en un homenaje a los policías televisivos más míticos.

Dos premios cantados

El Emmy a la mejor actriz de reparto ha sido para Jessica Gunning por 'Mi reno de peluche'), y le ha entregado el premio Kathy Bates, Antony Starr y Giancarlo Esposito, en un homenaje a los villanos. Por su parte, el mejor actor de reparto ha sido la gran sorpresa, y el primer atónito fue Lamorne Morris por 'Fargo', que ha recibido el premio de manos de Nicola Coughlan y Nava Mau.

Foster competía con Brie Larson ('Cocina con química'), Juno Temple ('Fargo'), Sofía Vergara ('Griselda'), Naomi Watts ('Feud: Capote vs. The Swans'). Por su parte, Gadd, que ya tenía una estatuilla por el mejor guion de 'Mi reno de peluche' se enfrentaba a Matt Bomer ('Compañeros de ruta'), Jon Hamm ('Fargo'), Tom Hollander ('Feud: Capote vs. The Swans') y Andrew Scott ('Ripley')

Gunning se enfrentaba en la categoría de mejor actriz de reparto a Dakota Fanning ('Ripley'), Lily Gladstone ('Under the Bridge'), Aja Naomi King ('Cocina con química'), Diane Lane ('Feud: Capote vs. The Swans'), Nava Mau ('Mi reno de peluche') y Kali Reis (True Detective: Noche polar').

Morris se disputaba el Emmy a mejor actor de reparto con Jonathan Bailey ('Compañeros de ruta'), Robert Downey Jr. ('El simpatizante'), Tom Goodman-Hill ('Mi reno de peluche'), John Hawkes ('True Detective: Noche polar'), Lewis Pullman ('Cocina con química') y Treat Williams ('Feud: Capote vs. The Swans').

