Goya 2023: dónde ver gratis y en streaming la gran gala de premios del cine español

Sevilla se viste de celuloide y es que la ciudad andaluza acoge esta noche la 37ª edición de los Premios Goya 2023. Una gala en la que veremos lo más granado del cine español y en el que compiten peliculones como 'As Bestas', con 17 nominaciones, 'Modelo 77' con 16 y 'Alcarràs' y 'Cinco lobitos' con 11 cada una partiendo como claras favoritas.

La ceremonia arrancará a las 22:00 (hora peninsular), momento en el que Antonio de la Torre y Clara Lago subirán al escenario del Auditorio Andalucía de Sevilla para dar comienzo a los premios. Pero, ¿por dónde ver la gran noche del cine español?

Gratis por La 1 y RTVE Play

Un año más es Radio Televisión Española la encargada de retransmitir la Gala de los Premios Goya 2023 a través de La 1. También la señal se distribuirá por TVE Internacional, RTVE Play, Playz y RNE, con distintos espacios que narrarán el minuto a minuto desde las 22:00.

Pero antes tendremos la Alfombra Roja. Concretamente a partir de las 19:30 podremos ver la llegada de los distintos actores, directores y demás gente del gremio en un espacio presentado por Elena Sánchez, Carlos del Amor, Rafa Muñoz y Miriam Morero para La 1.

Alfombra y Backstage en RTVE Play y TikTok

Además, Inés Hernand será la maestra de ceremonias de la programación especial para los Goya en Playz. A partir de las 19:30 estará en la Alfombra roja en directo a través de RTVE Play. Además, junto al creador de contenido Pablo Meixe nos colaremos tanto en alfombra como en el backstage de los Goya en un seguimiento especial en directo por TikTok.

Otros modos de ver los Goya 2023

También podremos ver los Goya 2023 a través de Movistar Plus+ y otras operadoras, que incluyen La 1 en su oferta. Además, si no tenéis televisor (y no os convence usar RTVE Play), podremos ver la gala en plataformas alternativas como la recién remozada TDT Channels, MiTeleOnline, TV Online, Tivify o Teledirecto, entre otras.

Y, por supuesto, en Espinof estaremos a pié de cañón comentando los premios Goya. Así que os esperamos esta noche para conocer los ganadores y la crónica de la gala.