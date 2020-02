¿Son estos los ganadores de los Premios Óscar 2020? La Academia de Hollywood publica por error sus favoritos

Solo quedan unos días para que se celebre la 92ª edición de los Premios Óscar y todos estamos impacientes por saber quiénes se llevarán las estatuillas. Tras la intensa temporada de premios, abundan las quinielas y parece que hay algunos favoritos muy claros... lo extraño es que la propia Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas haya publicado una lista de ganadores.

¿Se han desvelado por equivocación los resultados del próximo domingo? No parece probable, no. Se supone que la identidad de los ganadores es secreta hasta el momento en el que se abren los sobres, pero la Academia borró la imagen y aclaró que todo era un malentendido por un error de Twitter. Esto es lo que apareció en su cuenta oficial:

Parece que la intención era sencillamente promocionar una aplicación llamada The Oscars Prediction Experience ("La experiencia de la predicción de los Oscars", nombre un poco rebuscado) donde todos podemos apuntar nuestras apuestas. La quiniela de la Academia podría ser un ejemplo para animar a la participación de los aficionados, sin embargo, quizá para evitar malentendidos y una polémica mayor, la respuesta oficial sobre el accidente es la siguiente:

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have! 😀



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳



They didn’t. This error is now resolved.



And we’ll reveal our picks on Sunday.