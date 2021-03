Óscar 2021: 'El agente topo', 'La madre del blues' y 'El magnífico Iván', las tres únicas opciones de premio para españoles

Las nominaciones a los Óscar 2021 nos han dejado muchas sorpresas, noticias y datos curiosos. No ha habido mucha fortuna para los profesionales y artistas españoles, empezando por Pedro Almodóvar, que no peleará por la estatuilla con su corto 'La voz humana' (ya sabíamos que 'La trinchera infinita' no estaría en la categoría de mejor película internacional).

Presencia española en documental, maquillaje y vfx

Sin embargo, hay tres categorías donde los españoles podríamos celebrar triunfos. En primer lugar, 'El agente topo' de la chilena Maite Alberdi, aspira al Óscar de mejor largometraje documental. Entre sus productores hay dos españolas: María del Puy Alvarado y Marisa Fernández Armenteros. 'El agente topo', que se estrena el próximo viernes (19 de marzo) en nuestros cines, compite por el Óscar con 'Collective', 'Crip Camp', 'My Octopus Teacher' y 'Time'.

Por otro lado, 'La madre del blues' ('Ma Rainey's Black Bottom') suma 5 nominaciones al Óscar, incluyendo la categoría de mejor maquillaje y peluquería. Y ahí está el nombre de Sergio López-Rivera, otro español candidato al premio de Hollywood. Podrían dejarle sin Óscar los trabajos de 'Emma', 'Hillbilly, una elegía rural', 'Mank' o la 'Pinocho' de Matteo Garrone. 'La madre del blues' puede verse en Netflix.

Por último, también hay presencia española en el apartado de mejores efectos visuales. Gracias a su labor en la aventura familiar de Disney 'El magnífico Iván' ('The One and Only Ivan'), Santiago Colomo podría conseguir el Óscar. Las películas que pelearán por la misma estatuilla son 'Monster Problems' ('Love and Monsters'), 'Cielo de medianoche' ('The Midnight Sky'), 'Mulan' y 'Tenet'. 'El Magnífico Iván' puede verse en Disney+.

Recordemos que el próximo 25 de abril tendrá lugar la 93ª gala de los Premios Óscar. Desde aquí deseo mucha suerte a estos cuatro candidatos.