'The Queen of Basketball': aquí puedes ver el corto documental ganador del Óscar que cuenta la increíble historia de la única mujer seleccionada en un equipo de la NBA

'The Queen of Basketball' ganó en la categoría de mejor cortometraje documental en los Óscar 2022. Dirigido por Ben Proudfoot, relata la historia de Lusia “Lucy” Harris una ex jugadora de basket de los Estados Unidos y da a conocer al gran público que fue una de las mejores jugadoras de baloncesto de todos los tiempos, la primera en ser seleccionada para la NBA por un equipo masculino.

Una heroína desconocida

El director se pronunció sobre el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles:

"Si todavía alguien duda de que haya un público para el deporte femenino, que este premio de la Academía hable por sí solo"

Desde los #Oscars Ben Proudfoot, ganador del mejor corto documental por "La Reina del Baloncesto" pide al Presidente Biden que traiga a Brittney Griner a casa.



La basquetbolista fue arrestada en #Rusia por supuesto tráfico de drogas.





El director había comentado en su día sobre el proyecto:

"Cuando busqué por primera vez en Google el nombre de Lucy por sugerencia de un colega y supe que fue la primera y única mujer reclutada oficialmente por la NBA, cómo había anotado la primera canasta en la historia olímpica femenina y cómo, una joven mujer negra de una pequeña ciudad y una universidad en el delta del Mississippi, llegaron a conseguir tres títulos nacionales a mediados de la década del 70; me preguntaba cómo nunca había oído hablar de ella”.

El corto se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca 2021 la culminación a un trabajo de horas y horas de investigación, en la que Proudfoot y su equipo digitalizaron cerca de 10,000 negativos y 5 kilómetros de película, recopilados de docenas de cajas sin catalogar, provenientes de las bodegas de la Universidad de Delta State. 'The Queen of Basketball' se incluye en la segunda temporada de la antología de Op-Docs Almost Famous, del New York Times en la que se presenta a “personas que casi hicieron historia, pero que aun así encontraron la felicidad.” y puede verse en youtube:

Harris falleció el 18 de enero de este año, no vio el Óscar a su vida, pero sí que pudo ver cómo se estrenaba en festivales. Harris mostró habilidad para el deporte en el instituto, donde se convirtió en la capitana de su equipo y batió el récord de anotación, entrando al campeonato estatal, continuó en la liga de baloncesto universitaria y, en 1977 fue seleccionada por un equipo profesional masculino de la NBA, mientras ya era considerada la mejor jugadora de baloncesto de los Estados Unidos.

La selección de HArris en la NBA fue un hecho sin precedentes en la historia del baloncesto ya que no había liga profesional femenina en el draft de la NBA de aquel año, un sistema que se sigue para asignar los jugadores a equipos, fue elegida en la séptima ronda por los New Orleans Jazz, siendo** la primera y única ocasión en la que una mujer ha sido seleccionada por un equipo profesional masculino** de la NBA, aunque finalmente nunca llegó a jugar en esta.

