Los Óscar aplazan el premio a la mejor película popular tras las críticas recibidas

La Academia de Hollywood nos sorprendía a todos a finales de agosto al anunciar una nueva categoría para reconocer a la mejor película popular del año. No tardaron en llegar las críticas tanto por el propio concepto como por verlo como una posibilidad de relegar a 'Black Panther' a ese apartado. No habíamos tenido más noticias desde entonces, pero eso ha cambiado al confirmarse que los Óscar han decidido aplazar la aplicación de esta categoría.

Ya en su momento no hubo ninguna explicación sobre qué iba a ser considerado como una película popular y cuáles iban a ser los criterios para poder aspirar al galardón. Casi sonaba como una ocurrencia para sondear la reacción de la gente y ver por dónde tirar. El problema es que las quejas fueron mayoritarias y la Academia ha tomado nota de ello, lanzando además este comunicado para anunciar su aplazamiento:

Ha habido una gran variedad de reacciones a la introducción de este precio y reconocemos la necesidad de discutirlo mejor con nuestros miembros. Hemos hecho cambios en los Oscar a lo largo de los años, incluyendo este mismo, y continuaremos evolucionando mientras también respetamos el increíble legado de los últimos 90 años.

Suena un poco a lo que decía antes, no se lo pensaron mucho antes de anunciarlo y ahora se lo quitan de en medio y no me extrañaría que nunca volvieran a hablar de este galardón. Y es que sonaba a premio de consolación para así tener la excusa necesaria para obviar todo blockbuster en la categoría de mejor película. No fue casualidad que ampliasen el número de posibles nominadas tras las quejas por la ausencia de 'El caballero oscuro', pero el efecto de esto tardó poco en diluirse.

El resto de cambios anunciados sí que se mantienen: la gala durará tres horas y algunos de los galardones -falta concretar el número exacto, pero oscilará entre 6 y 8- se entregarán durante las pausas publicitarias, editando luego el momento del anuncio y mostrándolo más tarde en la gala. Tengo mucha curiosidad por ver qué premios pasan a ser considerados oficialmente como de segunda...

Vía | Slashfilm