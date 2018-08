La Academia de Hollywood anuncia cambios en los Óscar: habrá una categoría para las películas más populares

Cinco meses después de que los Óscar fracasaran con el peor dato de audencia de su historia (aunque en realidad no fue la ceremonia menos vista), la junta de gobernadores de la Academia de las Artes Cinematográficas y las Ciencias ha anunciado importantes cambios. El objetivo: ganar espectadores e intentar convertirse en un gran evento televisivo.

Además de aprobarse la reelección de John Bailey como presidente de la Academia, se tomaron varias medidas de cara a las próximas ediciones de los premios más importantes de Hollywood, como acortar la gala y crear una nueva categoría para las mejores películas populares. En Marvel se estarán frotando las manos...

Una gala más corta

Uno de los grandes problemas de este tipo de acontecimientos es que se hacen pesados y duran demasiado, cuando el interés reside en una serie de apartados o la curiosidad por saber qué película se alza como la gran triunfadora. En vista de esto, la Academia se ha comprometido a producir "un show de entretenimiento de tres horas". Para lograrlo, van a entregar algunos premios durante las pausas publicitarias.

Es decir, los espectadores no veremos todos los premios; aun así, por respeto a los ganadores, esos momentos serán grabados y emitidos posteriormente, para quien desee ver la gala completa. Esta medida ya se aplica en la gala de los Tony, emitida anualmente en la CBS. Todavía no se han decidido qué Óscar son tan poco importantes que no merecen ser vistos en directo por los espectadores aunque supongo que los cortos estarán entre los marginados.

Un nuevo Óscar para los grandes éxitos de taquilla

El cambio más llamativo es la creación de una nueva categoría, algo que no ocurría desde el año 2001, cuando se empezaron a dar Óscar a las mejores películas de animación. Todavía no se han dado detalles sobre este nuevo apartado, sólo que premiará "el destacado logro en películas populares". Sin duda es una medida polémica y parece claro que ayudará a ganar audencia.

Podría terminarse así el viejo debate sobre si los Óscar deberían premiar menos dramas y obras de autor, en favor de grandes espectáculos o éxitos de taquilla. Con este cambio, en la 91ª edición podrían entregar un Óscar a blockbusters como 'Black Panther', 'Vengadores: Infinity War', 'Jurassic World: El reino caído', 'Misión: Imposible – Fallout' o 'Un lugar tranquilo', entre otras.

Por último, se ha adelantado varias semanas la celebración de la 92º gala de entrega de los Óscar: se emitirá el 9 febrero de 2020. La 91ª sigue en su fecha actual: 24 de febrero de 2019.