"Un gran problema con los Óscar del que nadie habla: el 99% es drama". Seth MacFarlane reivindica la comedia

Decía nuestro particular "viejo que grita a las nubes" que los Óscar nunca están bien. Parece inevitable. Como competición artística se presta siempre a la polémica: ¿cómo acertar con la mejor película o los mejores actores del año? En la 90ª edición ha triunfado 'La forma del agua', una película de género fantástico con elementos de terror, algo raro en los Óscar. Pero ahora hay otro problema.

La nueva crítica procede de Seth MacFarlane, famoso creador de series como 'Padre de familia' o 'The Orville', también ha escrito y dirigido las dos películas de 'Ted' y 'Mil maneras de morder el polvo' ('A Million Ways to Die in the West'). En su cuenta de Twitter, MacFarlane atacó a la Academia de Hollywood por dar preferencia a los dramas e ignorar las comedias:

"He aquí otro gran problema con los Óscar del que nadie habla: el 99% es drama. Hasta que una película como 'Bridesmaids' ['La boda de mi mejor amiga'] o 'Airplane!' ['¡Aterriza como puedas!'] gane como mejor película o al menos sea nominada, todo está notoriamente incompleto. 'Get Out' ['Déjame salir'] es un soplo de aire fresco, desde luego, pero es la excepción."

Algunos de los seguidores de Seth MacFarlane cuestionaron la exactitud de su comentario señalando que este año hubo otras dos comedias nominadas al Óscar, 'Lady Bird' y 'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'). Así que MacFarlane concretó que se refiere a comedias puras, que no se avergüenzan de serlo:

"[Lady Bird y Tres Anuncios tienen] elementos cómicos, por supuesto, pero sigue estando una historia dramática en primer lugar. Estoy hablando de una comedia desvergonzada."

Cuando le pidieron más títulos de comedias que podrían haber sido nominadas al Óscar de mejor película del año, MacFarlane mencionó 'Arthur', 'Tootsie', 'El cielo... próximamente' ('Defending Your Life'), 'La tienda de los horrores' y 'Regreso al futuro', además de apoyar el comentario de un seguidor que recordó 'Atrapado en el tiempo' ('Groundhog Day').

Creo que Seth MacFarlane tiene parte de razón, es evidente que a lo largo de toda su historia los Óscar han sobrevalorado los dramas e infravalorado las comedias. Cada vez que se habla de olvidos e injusticias, recuerdo que Jim Carrey, uno de los mayores genios de la comedia moderna, todavía no ha sido nominado al Óscar, y posiblemente no lo será jamás porque parece cada vez menos interesado en el cine.

No obstante, MacFarlane está exagerando un poco el problema: comedias como 'Midnight in Paris', 'El gran hotel Budapest' o 'La gran apuesta' ('The Big Short') han sido nominadas a mejor película en los últimos años, y producciones como 'Annie Hall', 'Shakespeare in Love' o 'The Artist' han ganado la estatuilla más preciada. Quizá no sean la clase de comedias descaradas que le gustan a él, pero claramente pertenecen al género.

Por otro lado, MacFarlane no es el primero que reivindica el género humorístico. A finales de 2011, Judd Apatow opinó que los Óscar deberían seguir el ejemplo de los Globos de Oro y separar los dramas de las comedias para que las películas de este género puedan tener más reconocimiento. ¿Qué opinas, podría ser una solución o lo que realmente hace falta es un cambio de mentalidad en los miembros de la Academia?