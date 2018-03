'La forma del agua' gana el Óscar 2018 a la mejor película

'La forma del agua' ('The Shape of Water') se ha llevado el último Óscar de la noche. El año pasado, Warren Beatty y Faye Dunaway tenían que entregar el premio a la mejor película y, bueno, pasó lo que pasó. Para compensarlo, los protagonistas de 'Bonnie & Clyde' han vuelto en la 90ª edición para entregar la misma estatuilla y esta vez no hubo error con el sobre, cerrando un círculo que parece sacado de una película.

Pero, por si acaso, Guillermo del Toro comprobó personalmente nada más subir al escenario que Beatty tenía el sobre correcto. Ha sido uno de los momentos de la noche:

When you just have to double check. We see you, @RealGDT. Well played. #Oscars pic.twitter.com/cmgDVd6ETN