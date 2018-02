¿'La forma del agua' es un plagio? Guillermo del Toro niega haber copiado la historia de su película

'La forma del agua' ('The Shape of Water') es la película que suma más nominaciones al Óscar este año (13) y su autor, Guillermo del Toro, podría ganar tres estatuillas (como guionista, productor y director). Su triunfo el próximo 4 de marzo en la gala de los premios más famosos del cine podría quedar ensombrecido por una demanda de plagio.

Del Toro afirma que 'La forma del agua' se inspira en 'La mujer y el monstruo' ('Creature from the Black Lagoon', 1954) y en su reacción al primer visionado cuando sólo era un niño. De hecho, el cineasta quiso realizar un remake hace años pero no logró vender su idea: "Fui a Universal y dije: ¿Podemos hacer la película desde el punto de vista de la criatura? No les convenció. Dije: Creo que deberían acabar juntos. Tampoco les convenció".

Asimismo, Del Toro ha explicado por qué es su película más personal (además de su favorita de las que ha realizado hasta ahora): "Ésta es una película curativa para mí. Durante nueve películas reformulé los miedos y los sueños de mi infancia, y ésta es la primera vez que hablo como adulto, sobre lo que me preocupa como adulto. Hablo de confianza, otredad, sexo, amor, hacia dónde vamos. No son preocupaciones que tuviera con siete o nueve años".

Ahora se ha referido a la acusación de plagio llevada a cabo por David Zindel, quien afirma que 'La forma del agua' copia la trama de la obra de teatro 'Let Me Hear You Whisper' (1969) escrita por su padre, Paul Zindel. Del Toro responde:

"Nunca he leído o visto la obra. Nunca he oído hablar de esta obra antes de hacer 'La forma del agua' y ninguno de mis colaboradores la mencionó jamás. Ésa es la razón por la que vamos a juicio." "No puedo digerir el momento de esta acusación. Está muy claro lo que ocurre aquí. Para mí, en realidad es un alivio llevar algo del campo de la opinión al campo de los hechos y las leyes."

"Nuestra historia y sus capas son totalmente complejas, entrelazadas con espías rusos, la Guerra Fría, amistades femeninas complejas e importantes, totalmente originales. El tema de un animal siendo liberado puede ser hallado en cualquier cosa, desde 'Project X' a 'Splash', desde 'Nacida libre' a 'Liberad a Willy', desde 'Starman' a un episodio de 'Hey Arnold!' o 'Los Simpson'. Puedes seguir y seguir. Podrías también añadir 'El día del delfín', que en realidad fue escrita dos años antes que la obra. No es un elemento argumental innovador. Y la belleza de esta película no se reduce a ese elemento de la trama. 'La forma del agua' no va de un animal, es sobre un dios. Estas ideas no son intercambiables o equivalentes; eso sería como decir que 'E.T.' es la misma historia si sustituyes al extraterrestre por un hamster."

"En primer lugar, mi cliente no tiene ningún caballo en la carrera por el Óscar. Y en segundo lugar, en un caso de infracción del copyright, los beneficios del film infractor son una medida clave para evaluar los daños. Así que iría en contra del interés de mi cliente perjudicar las posibilidades de que la película gane tantos Óscar como sea posible."

La historia de 'Let Me Hear You Whisper' se centra endonde realizan experimentos con animales y quiere liberar acuando descubre que van a matarlo para analizar su cerebro. Marc Toberoff, el abogado de la familia Zindel, mantiene que hayentre la obra de teatro y la película de Guillermo del Toro. Toberoff afirma quede 'La forma del agua', todo lo contrario:

Sorprendentemente, el abogado aclara que su cliente no ha visto 'La forma del agua' y que la acusación de plagio procede de una "oleada" de reacciones en las redes sociales, por parte de gente que ha leído la obra original.

Fox Searchlight también se ha pronunciado sobre la demanda en una nota pública donde califica de "infundada" la reclamación de la familia Zindel y sostiene que la demanda coincide con los premios Óscar para "presionar al estudio" y que se llegue a un rápido acuerdo entre las partes. "En su lugar, nos defenderemos vigorosamente y, por extensión, a este film innovador y original", declara el estudio.

Así es 'Let Me Hear You Whisper', la adaptación de la obra que supuestamente ha plagiado 'La forma del agua'

Aunque la demanda se refiere a las similitudes de 'La forma el agua' con la obra original escrita por Paul Zindel, puedes hacerte una idea bastante clara de lo que narra 'Let Me Hear You Whisper' a través de su adaptación televisiva, realizada por Glenn Jordan en 1969. De momento puede encontrarse íntegramente en YouTube, así que si te produce curiosidad no tardes en echar un vistazo; más abajo puedes ver este telefilm dividido en cuatro vídeos.

Si bien es evidente que hay algunos elementos en común entre ambas historias, me parece exagerado hablar aquí de plagio, hay numerosas obras con tramas similares (Rachel Ingalls también escribió sobre un romance entre una mujer y un monstruoso "hombre anfibio" en su novela 'La señora Caliban') y en todo caso quizá debería ser Universal quien tuviera problemas con Guillermo del Toro por "robarles" el concepto o la base de 'La mujer y el monstruo'. ¿Qué opinas tú, crees que 'La forma del agua' es un plagio?

Jean-Pierre Jeunet también acusó a Del Toro de robar sus ideas en 'La forma del agua'

El hijo de Paul Zindel no es el único que acusa a Guillermo del Toro de robar ideas para 'La forma del agua'. Jean-Pierre Jeunet ha dicho que el mexicano plagió una escena de una de sus películas, 'Delicatessen' (1991), y que se lo hizo saber; Del Toro le contestó que en realidad ambos cineastas están influenciados por la obra de Terry Gilliam. A continuación puedes leer las declaraciones del francés y ver dos clips con las escenas a las que se refiere, para que juzgues por ti mismo: