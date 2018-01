El cine fantástico y de terror celebra un año histórico en los Óscar 2018

2017 nos ha dejado una gran cosecha de cine de género. Así se refleja en las nominaciones a los Óscar anunciadas ayer: por primera vez en la historia de estos premios, dos producciones de horror compiten por el Óscar de mejor película, 'La forma del agua' ('The Shape of Water') y 'Déjame salir' ('Get Out') .

Por fin, una película de superhéroes opta a la estatuilla de mejor guion, algo que ha conseguido 'Logan'. El cine fantástico y de terror nunca había estado tan presente en las nominaciones como en esta 90ª edición. En total, suma 36 nominaciones, 33 si quitamos las de 'Coco', 'Ferdinand' y 'El bebé jefazo' en mejor película de animación, siendo una categoría fuertemente asociada a la fantasía.

Además de la cifra, es inusual que el cine de género entre en las categorías que no premian aspectos técnicos, como sonido o efectos visuales. Este año está presente en los apartados de mejor película, mejor dirección (Guillermo del Toro por 'La forma del agua' y Jordan Peele por 'Déjame salir'), mejor guion (no sólo 'Logan', también 'La forma del agua' y 'Déjame salir') y las cuatro de interpretación (Daniel Kaluuya por 'Déjame salir', Sally Hawkins, Octavia Spencer y Richard Jenkins por 'La forma del agua').

EW recoge unas declaraciones de Guillermo del Toro sobre el gran año del cine de género en los Óscar y el detalle de que tanto 'La forma del agua' como 'Déjame entrar' cuenten historias originales:

"Este año es un hito. Digo esto porque Jordan Peele y yo, a través de diferentes alquimias, hemos abordado el género y cada uno presentamos un enfoque muy distinto y muy personal. Siempre he estado interesado en los oscuros romances del género. Y evidentemente Jordan ha estado increíblemente orientado a contar la historia desde un punto de vista diferente, y elevarlo a una parábola del poder social que creo que es incomparable." Este es el año en el que el género toma su lugar en el escenario sin estar apoyado por un best seller o un clásico literario. Normalmente, cuando el fantástico está en esta etapa de la conversación, está apoyado por una de esas cosas. Creo que es hermoso que esto haya pasado."

Por otro lado, lo mejor del género en 2017 no se reduce a estos títulos nominados. Películas tan aplaudidas como 'Múltiple' ('Split'), 'It' o 'A Ghost Story' no recibieron ninguna nominación y ciertamente podrían haber tenido un hueco en la gala que tendrá lugar el 4 de marzo y que supuestamente celebra lo mejor que se ha estrenado en cines durante 2017 (en Estados Unidos). La Academia de Hollywood ha tardado 90 años en valorar justamente al cine de género pero ya sabes lo que dicen: más vale tarde que nunca.

Las películas de fantasía, ciencia-ficción y terror ordenadas por número de nominaciones al Óscar 2018