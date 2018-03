'Old man yells at cloud' - Los Oscars 2018 han sido una birria, como cada año

Nuestro viejo cascarrabias a sueldo tiene que protestar, por supuesto, del momento favorito del año para gente que se queja por todo, cómo no: los Oscars. Todo le parece mal: los nominados, los premiados, la fiesta, los trajes. ¿Todo? Bueno, hay cosas que salva, como lo de Helen Mirren hciendo de azafata de 'El precio justo'.

Pero por lo demás, hay tanto de lo que quejarse... La Academia intentando apuntarse tantos mientras da Oscars (¡justo ahora) a deportistas acusados de abusos, millonarios repartiéndole caramelos a la chusma que estaba viendo una peli (eso sí, con un cañón con forma de perrito caliente, eso ha valido la ceremonia entera)... tenemos de todo y para todos, aunque reconocemos que el nivel ha estado por encima de lo habitual: han reivindicado una película en la que una novia tiene un ataque de diarrea enmedio de la calle.

El viejo implacable mira a la nube de los Oscars y levanta el puñito. Tienes toda su diatriba telefónica en la nueva entrega de 'Old Man Yells at Cloud', porque no perdona nada. ¿Qué será lo próximo? ¿Meterse con el sueño de Resines en 'Los Serrano'? Ya no queda nada sagrado.