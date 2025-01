Los Óscar ya han roto una racha de 48 años con la nominación de Yura Borisov por 'Anora'

En 1974, Mikhail Baryshnikov ya era en el bailarín de ballet contemporáneo más reconocido del mundo. Tanto, que no quiso dejar su talento en manos de la Unión Soviética y decidió marcharse para no volver. No le fue mal, desde luego: tan solo tres años después salió por las televisiones de todo Estados Unidos como uno de los cinco actores secundarios nominados en los Óscar por 'Paso decisivo' (que ahora no nos suena mucho, pero en su día fue nominada a 11 premios, pero no se llevó ninguno). Y, desde entonces, nada.

Borisov, todo me parece Borisov

Desde hace 48 años, ningún intérprete ruso había conseguido acercarse a ninguna categoría en los Óscar hasta ayer mismo, cuando Yura Borisov lo consiguió gracias a su fantástico papel en 'Anora'. Y es posible que gane (aunque lo tiene difícil teniendo delante al Kieran Culkin de 'A Real Pain' y al Guy Pearce de 'The Brutalist'). Si lo hiciese, batiría una maldición que va mucho más atrás: desde 1964 un intérprete ruso no se lleva el Óscar.

En aquel caso fue Lila Kédrova por 'Zorba el griego', que recibió el premio a mejor actriz secundaria por delante de Gladys Cooper por 'My Fair Lady' o Grayson Hall por 'La noche de la iguana', entre otras. Por otro lado, Rusia, en general, no gana un premio de la Academia, en cualquier categoría, desde 1999 (o sea, hace 26 años), cuando 'El viejo y el mar' lo hizo a mejor cortometraje animado.

En total, a lo largo de estas 97 ediciones, Rusia ha tenido 177 nominaciones y solo 39 victorias. ¿Podrá Borisov romper una maldición de más de dos décadas? Habrá que estar atentos.

En Espinof | Oscars 2025, dónde ver en streaming las películas nominadas: 'Dune 2', 'No Other Land' y más favoritas para arrasar en la última cita de la temporada de premios

En Espinof | Las 17 mejores películas de drama que puedes ver en streaming