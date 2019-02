Los resultados de los Óscar 2019 nos agrían el carácter y esta es nuestra soflama anti-premios

Foto de Richard Arbaugh.

No hay nada como la ceremonia de los Óscar para acabar soliviantándose. Tremendas decepciones, brasas insondables, películas que no deberían haber pasado de una semana en cartel arrasando en las principales categorías, gente insufrible vestida fatal... los Óscar son la fiesta del cine, oquéi, pero también suponen un momento único para subirse por las paredes. Con razón.

En la nueva entrega de 'Old man yells at cloud' nos ponemos cascarrabias con los premios después de ponernos tontos con las nominaciones, porque esto es lo que nos suscitan los premios más importantes de la industria: bilis, bilis y más bilis. Por eso escogemos a Spike Lee como animal de poder y rajamos sobre la fofísima 'Bohemian Rhapsody', sobre el indignante ninguneo a 'La favorita' y sobre 'Paseando a Miss Daisy 2019'. Y sobre la actuación de Queen: aquí no hay vacas sagradas.

Adéntrate, pues, en este repaso a Lo Peor y Lo Aún Peor de esta ceremonia de los Óscar. No hay torres suficientemente altas en este auditorio ni tarifa de móvil suficientemente plana como para contener nuestra furia. 'Old man yells at cloud' se cisca en los Óscar, y se nota a la legua que ha pasado la noche en pie comiendo sandwiches de paté (barato).