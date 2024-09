Ya sabemos qué tres películas españolas lucharán por tener un hueco en los Óscar de 2025 (y son buenísimas)

Poco sorprendieron ayer los comentarios en redes sociales después de que la Academia de Cine nominara las tres películas de las que saldrá la representante española para los Óscar. Que si nadie las conoce, que si el manido (y aburridísimo) tema de las subvenciones, que si el cine español es malísimo... Honestamente, no creo que nadie que haya visto de verdad 'Segundo premio' y 'La estrella azul' ('Marco' no se estrenará hasta noviembre, pero con Aitor Arregi y Jon Garaño a los mandos no dudaría de su calidad) pueda decir nada parecido.

And the winner is...

Lo cierto es que, a falta de ver 'Marco', las elecciones son muy potentes y demuestran muy bien que el cine español va mucho más allá de cualquier estereotipo. Eso sí, al margen de su calidad, personalmente tengo dos certezas. La primera, que probablemente no vamos a estar nominados al Óscar: se trata de propuestas muy locales y que los académicos americanos no van a terminar de entender. La segunda, que tenemos un cine tan rico que es un lujo poder decir "yo habría nominado esta otra".

Aunque no le pongo un pero a las candidatas, tampoco me habrían sobrado 'La casa' o incluso 'Volveréis' (por mucho que Jonás Trueba rechine) o 'Casa en llamas': ante el odio exacerbado e injustificado, el cine hecho en España se defiende a base de buenas películas. Ah, sí, respecto a las quinielas, lo cierto es que, aunque puede pasar cualquier cosa, yo apostaría por 'La estrella azul', que es una película más internacional a todos los niveles.

El 18 de septiembre sabremos cuál es la elegida, después de una nueva ronda de votaciones entre los académicos, y la cinta se sumará a un listado para mejor película de habla no inglesa que ya cuenta con obras que marcarán el año como 'The seed of the sacred fig' (Alemania), 'El lugar de la otra' (Chile), 'Cloud' (Japón) o 'Kneecap' (Irlanda). Aún queda por saber la elegida de países tan potentes como Francia o Italia, así que no está todo dicho en esta carrera. ¿Acabarán Javier Macipe, Isaki Lacuesta o Aitor Arregi y Jon Garaño sentados en el Dolby Theatre en marzo del año que viene? Crucemos los dedos, porque no lo tienen fácil.

