"Vuestro gusto cinematográfico tiene que reajustarse". Tony Hawk defiende su presencia en los Óscar recordando su participación en 'Sharknado 5' y la saga 'Jackass'

Puede que, para sorpresa de nadie, la ceremonia de entrega de los Óscar que se celebrará este domingo 27 de marzo en el Kodak Theater de Los Ángeles vuelva a ser otra turra al nivel de la de los últimos años; pero todo el salseo y las controversias que están envolviendo el último gran evento de la temporada de premios 2021-2022 compensa con creces las tres horas de probable sopor que tenemos por delante.

Una de las polémicas que más ruido han hecho durante los últimos días ha sido la relacionada con la lista de presentadores del evento. En ella figuran nombres como los de DJ Khaled, H.E.R., Shawn Mendes o el trío de deportistas compuesto por el surfista Kelly Slater, el snowboarder Shaun White y el legendario skater Tony Hawk —puedo escuchar a la Academia diciendo eso de "How do you do, fellow kids?"—.

Pues bien, en medio de la vorágine de críticas, el hombre que clavó el primer 900 de la historia en los X Games de 1999 ha salido al paso en su cuenta de Twitter, tirando de créditos cinematográficos —con no poco cachondeo— para justificar plenamente su labor en la gala.

If being in every Jackass movie, xXx, Police Academy 4 and Sharknado 5 doesn’t qualify me to present at the Oscars, then your taste in movies needs readjusting.