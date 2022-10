Arturo Valls se traslada de Antena 3 a Movistar Plus+ para convertirse en el próximo Jimmy Fallon con su nuevo concurso

Movistar Plus+ sigue ampliando su catálogo de programas de entretenimiento. Entre los próximos proyectos de la plataforma se ha confirmado que estará la adaptación de 'That's my jam', el programa presentado por Jimmy Fallon que para su versión patria contará con Arturo Valls.

Nuevo concurso

Tras los 10 años en emisión que estuvo '¡Ahora caigo!', presentar 'Mask Singer' e incluso se especuló como posible presentador de 'The Wheel' (que finalmente presentará Juanra Bonet), Arturo Valls se traslada de Antena 3 a Movistar Plus+ para ponerse al frente de una de las próximas apuestas de la plataforma.

Se trata de la adaptación de 'That's my jam', el concurso musical estadounidense presentado por Jimmy Fallon en NBC. Se trata de un formato que nació dentro de 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' y que finalmente se convirtió en un espacio independiente.

En el formato original, varios famosos se enfrentan a distintas pruebas y retos musicales y todavía habrá que esperar para saber cómo las adaptarán en la versión española. Valls también estará implicado en la producción junto a LaCoproductora y NBC Universal.

Este concurso se unirá al catálogo de programas de entretenimiento de Movistar Plus+, en el que figuran desde espacios veteranos como 'Ilustres ignorantes' o 'La resistencia', a éxitos más recientes como 'Cinco tenedores' o 'Rojo Caramelo'.

El proyecto acaba de despegar y en breve comenzará su desarrollo. De momento, se sabe que el equipo de realización se cerrará en las próximas semanas y se pondrán en marcha las grabaciones.