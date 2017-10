Alfonso Cuarón y Casey Affleck preparan una serie de terror

Hace no tantos años era casi impensable que ciertos directores o actores dieran el salto a la pequeña pantalla, pero eso ha ido cambiando progresivamente y ahora cada poco tiempo se anuncian proyectos en los que van a participar nombres de lo más estimulantes. Hoy os traemos el último ejemplo de ello, ya que Alfonso Cuarón y Casey Affleck están trabajando en una serie de terror.

Cuarón ejercerá como guionista y director, mientras que Affleck será el gran protagonista de una serie aún sin título que nos contará los orígenes de una secta religiosa. Por ahora no tiene una cadena asignada, ya que la idea es iniciar una subasta para que el mejor postor se haga con ella. Vamos, que tiene toda la pinta de que va a acabar en Netflix o HBO, cadena para la que el ganador de el hermano de Ben Affleck tiene pendiente liderar la miniserie 'Lewis and Clark'.

Ambos ejercerán también como productores ejecutivos para Anonymous Content, la compañía detrás de series como 'Mr. Robot', 'The Knick', 'The OA' o 'True Detective'. Lo que sí imagino es que aún tardarán lo suyo en ponerse manos a la obra, ya que Cuarón está actualmente muy ocupado con el complicado trabajo de post-producción de 'Roma', su primer largometraje desde 'Gravity'. En todo este tiempo también co-creó y dirigió el piloto de 'Believe', una serie de corta vida emitida por NBC.

Recordemos que tanto Cuarón como Affleck han ganado el Oscar, el primero tanto por el montaje como por la dirección de 'Gravity', mientras que el segundo lo consiguió hace apenas unos meses por su extraordinario trabajo en 'Manchester frente al mar' ('Manchester By The Sea'). Ahora solamente nos queda tener paciencia y esperar a que todo salga bien, pues creo que la presencia de ambos ya es garantía suficiente, pero es que además la premisa tiene infinitas posibilidades.

Vía | Deadline