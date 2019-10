'Animales fantásticos 3': ya hay fecha de rodaje y nuevos detalles sobre la próxima película de la saga Harry Potter

El comienzo de rodaje de 'Animales Fantáticos 3' (Fantastic Beasts 3) ha sido revelado por la estrella Dan Fogler, quien vuelve a visitar al Jacob Kowalski bajo la tutela de la guionista y autora de Harry Potter, J.K. Rowling y el director David Yates. Originalmente con un inicio de rodaje planeado para julio, antes de que se retrasara a finales de otoño, ahora las cámaras empezarán a rodar a principios de 2020

Según una nota de enero, Warner Bros aprobó el retraso para tratar de dar la secuela de 'Los crímenes de Grindelwald' (Crimes of Grindelwald, 2018) más tiempo de preparación. Además en abril, Warner cambió su fecha de lanzamiento del 20 de noviembre de 2020 al 12 de noviembre de 2021.

Fogler habló sobre el tema en el escenario de la LeakyCon 2019 en Boston.

Fogler agregó que espera que Jacob se reencuentre con Queenie (Alison Sudol), a quien se vio por última vez junto al mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) cuando le prometió un futuro con el Muggle Jacob.

“Espero que recupere a Queenie... Todavía no he visto el guión, y he perdido una cantidad significativa de peso, y creo que será divertido si ... ¿sabes cómo me hechizó para seguirla como un cachorro? ¿Qué pasaría si ella también me hechizara para ponerme en forma?. Pero también, a nivel filosófico, será interesante ... Estamos en medio de la Depresión, él está en una situación de pérdida. La perdió ... y según lo que tengo en mi cabeza, creo que ha perdido el apetito ".