'Animales fantásticos 3' ya tiene fecha de estreno y los fans tendrán que ser pacientes

Por fin hay novedades sobre la tercera entrega de 'Animales Fantásticos', el spin-off de la saga Harry Potter. Aunque la primera y la segunda se estrenaron con dos años de separación, los fans tendrán que ser un poco más pacientes para ver la siguiente: Warner Bros. Pictures ha anunciado que 'Animales Fantásticos 3' se estrenará el 12 de noviembre de 2021.

Es decir, tres años después de que llegase a los cines 'Los crímenes de Grindelwald' ('Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald', 2018), secuela que no funcionó tan bien en taquilla como su predecesora. 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' ('Fantastic Beasts and Where to Find Them', 2016) recaudó 814 millones de dólares en taquilla; su continuación se quedó en 653M$.

Tiempo y espacio para hacer una película mejor, promete Warner

La producción de 'Animales Fantásticos 3' comenzará en la primavera de 2020, de nuevo bajo la dirección de David Yates y con guion de J.K. Rowling. Además de revelar la fecha, Toby Emmerich, jefe de Warner Bros. Pictures Group, publicó un comunicado con las siguientes palabras:

"Estamos increíblemente emocionados y tenemos confianza en la serie Animales Fantásticos. Todos creemos que esta fecha de estreno dará tiempo y espacio a los cineastas para permitir que su talento florezca de verdad y entreguen el mejor film posible a nuestros fans."

Solo le ha faltado añadir, "no como la anterior". Y es que 'Los crímenes de Grindelwald' no solo hizo peores cifras que la primera entrega, también cosechó peores críticas y comentarios de los seguidores de la franquicia, decepcionados con el devenir de la historia y el giro sorpresa ideado por Rowling . Tampoco ayudó que Johnny Depp esté atravesando una profunda crisis de popularidad tras su polémico divorcio de Amber Heard con acusaciones de malos tratos.

Rowling y Yates le apoyaron públicamente así que la estrella sigue a bordo, encabezando el reparto de la saga 'Animales Fantásticos' junto con Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Dan Fogler. Alison Sudol y Ezra Miller, entre otros.