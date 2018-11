Ezra Miller habla del final de 'Animales Fantásticos: los crímenes de Grindelwald' que está enloqueciendo a fans de Harry Potter

Siempre que llega un estreno de una franquicia da mucho que hablar, sobre todo cuando se trata de un fenómeno global como 'Harry Potter'. Y más aún cuando incluye una gran sorpresa que altera el canon conocido por su legión de seguidores. 'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' ya está en los cines y uno de sus protagonistas, Ezra Miller, ha querido dar su versión sobre el giro que está enloqueciendo a los fans.

A partir de aquí hay importantes SPOILERS de la película, no sigas leyendo si no quieres saber cómo acaba...

Como ya hemos comentado al hablar del final, la nueva entrega de 'Animales Fantásticos' revela una importante información sobre el pasado de Credence Barebone, el personaje que interpreta Miller en la saga: en realidad es Aurelius Dumbledore, un misterioso hermano de Albus (Jude Law) del que nunca habíamos oído hablar. Ni en los libros ni en las películas. Normal que los fans se hayan quedado con la boca abierta.

Ahora bien, el secretismo en torno a este nuevo hermano de Dumbledore podría tener una explicación muy sencilla: ¿y si sólo es un engaño de Gellert Grindelwald (Johnny Depp) para derrotar a su mayor enemigo? En una reciente entrevista, el actor dejaba su opinión sobre lo que ocurre con Credence/Aurelius:

"Supongo que el punto de este film es, probablemente, que no te tomes cualquier cosa que diga el metafórico Grindelwald como si fuera algo sagrado, en general. Pero, ¿nos adelantamos y lo aplicamos a la información que da al Obscurial al final de la película? Bueno, no lo sé, sinceramente. Quizá no.

Creo que, por un lado, desde la perspectiva del canon de Harry Potter, hay razones por las que Grindelwald sabría algo así, definitivamente, dada su conexión con Albus y esa familia. Y sabemos que tuvo esta historia que involucra a Aberforth y Ariana. Así que no es imposible que haya validez y verdad en ello... ¿Es imposible que Grindelwald esté mintiendo? Obviamente no, no es imposible."