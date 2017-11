El director de 'Animales fantásticos 2' explica por qué sigue Johnny Depp a pesar de la acusación de malos tratos

Estas últimas parece que todos los escándalos de Hollywood tienen que ver con los múltiples casos de abusos sexuales que han ido destapándose desde las primeras acusaciones recibidas por Harvey Weinstein. Sin embargo, hay muchos más problemas graves en la meca del cine y Johnny Depp sigue sin librarse de la mala prensa recibida tras su separación de Amber Heard, quien fue presuntamente maltratada por el protagonista de la franquicia 'Piratas del Caribe' ('Pirates of the Caribbean').

Lo curioso es que la carrera de Depp no parece haber sufrido daño alguno tras lo sucedido, aunque los fans del universo Harry Potter no han dudado en iniciar una campaña de boicot para que prescindan de él en 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' ('Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'). El problema es que su rodaje ya está en marcha y todo apunta a que Warner no piensa hacer nada en esa dirección. Por su parte, David Yates, director de la misma, no ha dudado en salir en su defensa del actor:

Honestamente, hay un problema actualmente donde mucha gente está siendo acusada de cosas, acusados por muchas víctimas, que es convincente y aterrador. Con Johnny, parece que fue una persona la que le acusó de algo. Yo solo puedo hablar sobre el hombre que veo a diario: él es muy decente y amable, y eso es todo lo que veo. Cualquier acusación que haya ahí fuera no cuadra con la clase de ser humano con la que he estado trabajando.

Suena un poco a que con él ha sido amable y entonces ya es imposible que haya hecho nada malo. Me recuerda un poco a cuando en las noticias hablan con los vecinos de algún criminal y muchos de ellos dicen que era muy majo porque siempre saludaba. No obstante, varias antiguas parejas de Depp como Winona Ryder o Vanessa Paradis no dudaron en salir en su defensa poco después de las acusaciones de Heard y en eso se basa Yates para seguir hablando a favor del actor:

El testimonio de algunas de las mujeres que ha habido en su vida ha sido el mismo: "esa no es la clase de persona que conozco". Es muy diferente a otros casos en los que hay acusaciones de varias personas a lo largo de muchos años que necesitamos examinar y reflejar en nuestra industria, la cual permite que suceda año tras año. Johnny no está en esa categoría de forma alguna. Para mí, no requiere ningún análisis. Es un problema muerto.

Ahí ya la cosa adquiere otro cariz, pero es que comportamientos pasados no garantizan comportamientos futuros y puede ser perfectamente posible que ejerciera violenta machista sobre su antigua pareja y resulta un tanto hipócrita por parte de Hollywood que estén pasando de puntillas por un tema tan peliaguado. ¿Acaso hay víctimas de segunda o es que simplemente lo suyo sucedió cuando la gente era menos susceptible? Menuda diferencia con el caso de Kevin Spacey, al que han despedido de 'House of Cards' y eliminado de 'Todo el dinero del mundo' ('All The Money in the World')...

Vía | EW