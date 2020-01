'Arma Letal 5' más cerca: Mel Gibson y Danny Glover preparados para volver, dirigidos por Richard Donner

Mel Gibson y Danny Glover regresarán para 'Arma Letal 5' (Lethal Weapon 5), según el productor Dan Lin. El cineasta mencionó la esperada secuela en una entrevista con The Hollywood Reporter, que se publicó en su canal de youtube. Lin aseguró que "el elenco original regresará" para la quinta entrega de la saga en una mesa redonda sobre 'Los dos papas' (The Two Popes,2019) la película original de Netflix del año pasado nominada para tres Óscar.

Nada oficial, pero buenas vibraciones

Hasta este momento, no se han revelado detalles que aseguren una 'Arma Letal 5', por eso, las palabras de Lin son una gran revelación:

"Estamos tratando de hacer la última película de Arma Letal. Y Dick Donner regresará. El elenco original estará de vuelta. Y es simplemente increíble. La historia en sí es muy personal para él. Mel y Danny están listos, así que se trata de tener un guión".

Desde hace tiempo, muchos fans comenzaron a dudar si el proyecto incluso estaba sobre la mesa, puesto que la idea ya se ha hablado en entrevistas como esta durante años, sin evidencia real de que vaya a llegar a los cines. Pero Lin es una fuente fiable sobre el asunto, ya que trabajó en la reciente serie de televisión 'Arma Letal' de principio a fin.

Lo que más llama la atención es que, Donner, que dirigió las cuatro películas originales de 'Arma Letal', siga asociado a la vuelta, cuando su último largometraje, la excelente '16 bloques' (16 Blocks) se estrenó en 2006 y más allá de alguna producción más, no se ha puesto tras la cámara, y cumple 90 años en abril. Por ello 'Arma Letal 5' todavía no es algo seguro, pero las palabras de Lin son alentadoras, habrá que cruzar los dedos para ver a Riggs y Murtaugh cabalgar de nuevo.