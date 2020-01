Las olvidadas de los Óscar 2020: 17 películas que merecían alguna nominación de la Academia

Las 92 nominaciones anuales a los Óscar, los Premios de la Academia, han aparecido esta semana dejando la habitual tormenta en redes. Películas para todos los gustos pero con muchas opciones que no dejan contento a todo el mundo. Los Óscar son endémicos de una cultura que avanza lentamente hacia los cambios, pero siempre arraigados en su zona de confort de nostalgia y lo que Hollywood percibe como pasado

2019 año de películas emocionantes de prestigio y éxito, la selección para los premios también deja algunas ideas de por dónde van los tiros de lo que le gusta a la Academia. Y sobre todo, lo que no acaba de hacerle demasiada gracia. En esta selección vemos unas cuantas películas que no parecen encontrar la pauta, no por que sean o no mejores que las seleccionadas, sencillamente dan la impresión de que lo tienen difícil por razones que no son estrictamente cinematográficas.

Nosotros (Us, 2019)

El factor de haber recibido un Óscar en 2017 ponía esperanzas para la segunda película de Jordan Peele, pero mientras no se ha considerado para ninguna gran categoría, Lupita Nyong’o podría estar en la categoría de Mejor Actriz por su tremendo trabajo. Más allá de ser un film de terror, ella es una actriz negra en una película contemporánea. La mayoría de las nominadas son blancas, con la excepción de Cynthia Erivo en 'Harriet,' una película histórica sobre un esclava, marcando una pauta ya reconocible. Las negras haciendo de esclava, bien. Si no, ya tal.

'Estafadoras de Wall Street' (Hustlers, 2019)

Un éxito de crítica y público que no cae bien por ser demasiado camp, según uno de los votantes de la academia. Lo cierto es que si bien la película no es un prodigio de dirección, de nuevo destaca el papel de una de sus actrices. Los cambios físicos suelen ser premiados por la academia, pero solo cuando es para quedarte en los huesos, engordar o maquillarte para parecer un monstruo. Sin embargo, Jennifer López, con 50 años, ha logrado la perfección muscular de atleta, además de crear a una pícara cercana, llena de tonalidades grises y confianza.

The Farewell (2019)

Esta película de Lulu Wang, un drama familiar en su mayoría en idioma chino que fue recibido con entusiasmo y éxito de público, pero ha sido ignorado incluso al Mejor guión, donde por ejemplo, la extraordinaria '1917' tampoco destaca especialmente. Pero quizá lo que más llame la atención es que La ganadora del Globo de Oro Awkwafina también fue excluida de la carrera de Mejor Actriz.

Superempollonas (Booksmart, 2019)

Tras recoger muchas de las mejores críticas del año, una nominación al Globo de Oro por Beanie Feldstein y premio al guión del Writers Guild of America la comedia clásica de Olivia Wilde fue marginada por la Academia. La revelación de Wilde, las interpretaciones estelares de Feldstein y Kaitlyn Dever dconvertirán al film en un film generacional de culto que perdurará más que algunos nominados al Oscar de este año. Pero lo que viene a decirnos es que la comedia fresca, dinámica y adolescente tiene pocas posibilidades.

'Yo soy Dolemite' (My Name is Dolemite, 2019)

La carrera cinematográfica de Eddie Murphy ha resucitado con un escandaloso drama biográfico sobre el músico, comediante, pionero del rap e ícono de blaxploitation Rudy Ray Moore. Aunque la saturación de títulos de Netflix no jeugue a su favor y además sea una comedia descerebrada, Murphy fue nominado para el Globo de Oro al Mejor Actor en una Comedia o Musical pero a la Academia no le parece tan divertida su vuelta a la forma y quizá no hayan olvidado el discurso del actor en la ceremonia de 1988.

Midsommar (2019)

Florence Pugh, elogiada por su papel en 'Mujercitas' de Greta Gerwig, hace un papel mucho mejor en la segunda película de Ari Aster, con una actuación desgarradora de una mujer en medio del trauma y el horror. Pero además, por muchos cráneos reventados y cadáveres ardiendo, debería estar nominada con mejor fotografía y, definitivamente, la producción es de una clase apabullante, con una dirección de arte y vestuario sobresalientes y totalmente nominables. Pero, ah, el cine de terror.

Diamantes en bruto (Uncut Gems, 2019)

Una de las cintas indies con mejor rendimiento y críticas de 2019, rompiendo la marca de los 40 millones de dólares en la taquilla de Estados que puede que n añada mucho a las nominadas a las grandes categorías, pero Adam Sandler podría haber sido nominado como Mejor Actor tras ganar el premio de la National Board of Review. Como complemento de prestigio, los Safdie Brothers fueron elegidos mejores directores en el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y reconocidos al Mejor Guión en la Junta Nacional de crítica.

The Last Black Man in San Francisco (2019)

El debut como director de Joe Talbot ganó en Sundance el Premio de Dirección Dramática de EE. UU.), que reconocía su dirección, la interpretación de Jonathan Majors o la fotografía de Adam Newport-Berra. Obtuvo tres nominaciones al Premio Gotham (Director Revelación, Mejor Guión y Actor Revelación) y tres nominaciones al Premio Indie Spirit entre ellas Mejor Primera Película o Mejor actor de Reparto.** Una nominación al Óscar** tampoco sobraba.

Retrato de una mujer en llamas (Portrait de la jeune fille en feu, 2019)

Vale que la culpa de que no tenga nominación al mejor largometraje extranjero la tiene Francia al no incluirla en la presentación oficial a candidata por la correcta 'Los Miserables' (Les Miserables, 2019) pero esto no hace la ausencia del film de Celine Sciamma menos grave, tras ser ganadora de Cannes y una de las películas más unánimemente alabadas por la crítica, pero estando ya 'Parasite', es difícil puesto que la Academia aún duda en nominar una gran cantidad de películas extranjeras en todas las categorías.

The Nightingale (2019)

La segunda película de Jennifer Kent trasdejar huella en el género del terror es demasiado brutal para los votantes de la Academia, pero por valores cinematográficos no queda corta. A pesar de ser una variación del film de venganza de época, tiene una fotografía alucinante y una dirección que pone a la Australiana por delante de la reivindicada Greta Gerwig y, por supuesto de Todd Phillips. La actriz principal Aisling Franciosi hace un trabajo desgarrador digno de reconocimiento.

Vida oculta ( A Hidden Life, 2019)

Terrence Malick ha sido olvidado por la Academia, pero para muchos críticos el drama histórico religioso es lo mejor del cineasta desde 'El árbol de la vida' (Tree of Life, 2011). Fue una apuesta de Fox Searchlight para Cannes con intención de crear ruido en los Óscar pero no ha despertado entusiasmo de premios o taquilla. Sin embargo sí entró en nominaciones a mejor película de la National Board of Review (NBR) o los Premios Independent Spirit.

Queen and Slim (2019)

Aunque no ha acabado de calar internacionalmente, la película de Melina Matsoukas, es provocativa y sorprendente, que, si bien es demasiado underground para colarse en grandes categorías podría tener un premio por la sorprendente fotografía de Tat Radcliffe o incluso la actuación revolucionaria de Jodie Turner-Smith, quien construye uno de los personajes originales más poliédricos del año.

Lo que esconde Silver Lake (Under the Silver Lake, 2018)

Técnicamente del año pasado, pero estrenada en Estados Unidos en 2019, la reválida de David Robert Mitchell tras 'It Follows' (2014) es un noir surrealista de comedia y terror de culto con un guion matemático y una dirección espléndida que, si bien es demasiado bizarra para los gustos de la academia es una obra diseñada para inspirar obsesión entre sus espectadores y, como poco tiene una fotografía monumental.

Wild Rose (2018)

Si el año pasado las nominaciones de los Óscars hicieron la ola a la nueva y anacrónica versión de 'Ha nacido una estrella' (A Star is Born, 2018) no hay forma de justificar que este drama musical no se haya hecho algún hueco este año. Jessie Buckley brilla como una mujer escocesa que sueña con convertirse en cantante de country, interpretando ella misma todas sus propias canciones, algo que los BAFTA premiaron con una justa nominación a la Mejor Actriz.

Apolo 11 (2019)

Todd Douglas Miller reunió horas de imágenes de archivo nunca antes vistas de la célebre misión de alunizaje de la NASA para crear un documental histórico único, por como elabora una inmersión absorbente en el evento cuya principal fortelza es, precisamente el usar durante todo el metraje exclusivamente material de archivo restaurado, lo que convierte a 'Apollo 11' en una experiencia cinematográfica.

Monos (2019)

Esta pequeña joya de Alejandro Landes, fue la candidata oficial colombiana para el Óscar al Mejor Largometraje Internacional de este año, pero quedó fuera de la lista. Independientemente de si merece estar más que otras o no, esta es una obra capaz de sorprenderte y hacerte preguntar cómo se ha llegado a realizar algo así. hizo en primer lugar. Inspirado por la agitación en su Colombia natal, Landes cuenta una historia de soldados adolescentes,armados con pistolas casi tan grandes como sus cuerpos en tono de fábula con ecos a 'Apocalipsis Now' y 'El señor de las moscas'.

Doctor Sueño (Doctor Sleep, 2019)

El cine de terror y fantástico tiene la entrada prohibida a los Óscar. De vez en cuando hay algún intento de la academia de hacerse el Señor Burns skater y concede alguna migaja, pero en general no hay opciones para reconocer grandes trabajos de interpretación como los que hacen aquí Ewan McGregor y Rebecca Ferguson. La búsqueda de la excepción suele hacer que el cine de género sea visto como material menor que el drama, pese a que en esta maravilla de Mike Flanagan haya melancolía a raudales. Nominarla a mejor guion adaptado no estaría de más, puesto que de las pocas obras que mejora el texto en el que se basa.

