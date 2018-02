Arnold Schwarzenegger será el presidente de Estados Unidos en la película de 'Kung Fury'

La película de 'Kung Fury' cada vez pinta mejor. Hace unos días nos enteramos que estaba en marcha un proyecto para llevar al cine el genial cortometraje realizado por David Sandberg, y que Michael Fassbender sería uno de sus protagonistas. Ahora es noticia que Arnold Schwarzenegger se ha unido al reparto.

Schwarzenegger dará vida al presidente de Estados Unidos en esta secuela que continuará la historia de la pieza original presentada en 2015. Sandberg, guionista, director y protagonista de 'Kung Fury', repetirá el papel del héroe y también está confirmado el regreso de David Hasselhof, que hacía un cameo y cantaba el tema principal del corto. Asimismo, es de suponer que Jorma Taccone también volverá para interpretar a Hitler teniendo en cuenta la sinopsis.

La historia del film seguirá ambientada en Miami en el año 1985. La ciudad está protegida por Kung Fury y sus Thundercops, una fuerza policial formada a lo largo de la Historia para derrotar al villano Adolf Hitler. Después de que la trágica muerte de un Thundercop provoque la disolución del grupo, un misterioso villano emerge de las sombras para ayudar al líder nazi en su misión por obtener el arma definitiva.

Kung Fury debe viajar a través del espacio y el tiempo para salvar a sus amigos, defender el prestigio de la Academia de Kung Fu de Miami y derrotar al mal de una vez por todas...

Suena tan delirante como el corto original, espero que este universo no pierda frescura al pasar al largometraje. Con David Sandberg de nuevo al mando es de suponer que veremos un producto similar aunque no es lo mismo un corto de media hora en casa que ir al cine para ver una hora y media de esta locura de acción, humor y homenajes ochenteros. Yo si pudiera compraba ya la entrada pero a ver qué pasa... El rodaje de la película 'Kung Fury' tendrá lugar este verano en Europa y Estados Unidos. La fecha del estreno no se ha anunciado todavía.