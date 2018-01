Charlie Kaufman ficha por Netflix: escribirá y dirigirá la adaptación de 'I’m Thinking of Ending Things'

Los estudios de Hollywood de Hollywood deberian estar rifándose a Charlie Kaufman después de hacer escrito cintas como 'Adaptation (El ladrón de orquídeas')' u '¡Olvídate de mí!' ('Eternal Sunshine of the Spotless Mind'), por la que llevó a ganar el Oscar, pero la realidad es que le cuesta un mundo sacar adelante cualquier nuevo proyecto. Por suerte, Netflix ha decidido confiar en él para ocuparse de la adaptación del libro 'I’m Thinking of Ending Things'.

Escrita por Iain Reid, 'I’m Thinking of Ending Things' cuenta la historia de una pareja que está llevando a visitar a los padres de él en una granja alejada del mundo. El problema es que ella está pensando en acabar con la relación, pero las cosas se complicarán aún más cuando él decida tomar un atajo inesperado que acaba con ellos perdidos e indefensos. El original literario fue la primera novela de su autor y recibió multitud de elogios tras su publicación en 2016.

Kaufman se encargará tanto de escribir como dirigir y producir esta adaptación de 'I’m Thinking of Ending Things'. Esta última faceta le permitirá volver a trabajar con Anthony Bregman, quien ya avaló en su momento 'Human nature', '¡Olvídate de mí!' y 'Synecdoche, New York', el primer largometraje realizado por Kaufman. Ahora habrá que ver hasta qué punto goza de libertad en el caso que nos ocupa para llevar el original a su terreno.

Por su parte, Scott Stuber, jefe de la división cinematográfica de Netflix, ha querido destacar el singular talento de Kaufman y su capacidad para contar historias únicas de una forma universal. Vamos, que tienen claro que no les va a salir una película al uso. Recordemos que Kaufman no estrena película desde la sensacional 'Anomalisa', pero también que es uno de los firmantes del libreto de 'Chaos Walking', el inicio de una ambiciosa saga distópica liderada por Daisy Ridley.

Vía | Deadline