Estas escenas eliminadas de 'Olvídate de mí' cambian por completo la película

‘Olvídate de mí’ ('Eternal Sunshine of the Spotless Mind') es una de las mejores películas de lo que llevamos de siglo XXI y también una de las cintas favoritas de quien esto escribe. Michel Gondry logró hacer algo muy especial a partir del guion original escrito por Charlie Kaufman, pero lo cierto es que no llegamos a ver en pantalla todo lo que salió de la mente del co-director de ‘Anomalisa’. Hubo un cambio especialmente destacado: la eliminación del personaje de Naomi.

A lo largo de la película escuchamos en varias ocasiones el nombre de Naomi, ya que era la novia de Joel (Jim Carrey) antes de que él conociera a Clementine (Kate Winslet). Estaba interpretada por Ellen Pompeo, conocida por dar vida a Mederith de ‘Anatomía de Grey’ (‘Grey’s Anatomy’), y su presencia habría cambiado de forma notable la película, sobre todo nuestro punto de vista hacia su protagonista.

Ese vídeo de más arriba es obra de Film Radar y nos muestra cómo de diferente sería la película de haberse incluido a Naomi en ‘Olvídate de mí’. Y es que la timidez de Joel Barish adquiriría unos tintes de culpabilidad que nos harían ver su relación con Clementine de una forma muy diferente, ya que su indecisión inicial se debería a otros motivos menos nobles. La mera decisión de querer alterar esa dinámica obligó a eliminar por completo a Pompeo de la película.

Y es que no tendría mucho sentido que la primera vez que conociéramos a Naomi fuera cuando Joel había borrado a Clementine, tanto por lo raro que resultaría como por el hecho de que estaba poco menos que destinado a volver a romper con ella. La gran duda ahora está en saber hasta qué punto aceptamos eso como parte de 'Olvídate de mí', ya que el personaje fue eliminado solo físicamente, porque, como decía antes, sí que sigue existiendo dentro del universo de la película.

Lo más curioso de todo es que precisamente esto suceda en ‘Olvídate de mí’, una película en la que el borrado de recuerdos forma parte esencial de la trama de la película. ¿Hacemos como que nosotros también hemos visitado Lacuna Inc. para obviar esas escenas y que no cambien nuestra percepción de Joel Barish o simplemente aceptamos que al haber sido eliminadas es como si nunca hubieran pasado?