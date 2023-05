Continúa el annus horribilis de Marvel: otra película más obligada a parar su rodaje hasta que termine la huelga de guionistas

La huelga de guionistas se está cobrando más víctimas en forma de películas Marvel. Si bien Ryan Reynolds ya anunció que seguirían adelante con los planes de 'Deadpool 3' (a pesar de que no pueda meter morcillas en el guion), 'Blade' paró su producción justo antes de empezar, confirmando que es una película maldita. Ahora es 'Thunderbolts', por si tuviera poco con el desánimo de los fans, la que anuncia su parón. No es su año, definitivamente.

¡La justicia, como el trueno!

A mediados de junio iba a empezar en Atlanta el rodaje de la cinta del nuevo equipo superheroico de Marvel, pero finalmente no será así. Y no ya porque el guion no esté acabado o porque los actores no puedan improvisar, sino porque los piquetes lo están poniendo muy difícil para grabar sin ningún tipo de problema. Hace catorce días, el estudio dijo que no temía por la película, pero ahora mismo la realidad es otra muy distinta. Y es que aún falta mucho para que esto acabe.

'Thunderbolts', en su versión cinematográfica (que no de cómic) es una especie de 'Vengadores' un poco pocho con personajes secundarios de otras películas juntos, como una especie de 'Escuadrón suicida' marvelita. Serán Soldado de Invierno, Viuda Negra (la nueva, o sea, Florence Pugh), Guardián Rojo, John Walker, Fantasma y Taskmaster. Un buen puñado de caras conocidas en un grupo que, a falta de saber el tono que utilizarán, no termina de emocionar a los fans.

No es lo único de Marvel que ha parado hasta que termine la huelga (y parece que nos iremos más allá del verano a este paso): 'Wonder man', su nueva serie, se ha visto obligada a recoger e irse a casa en mitad del rodaje. A priori, la huelga cambiará un buen puñado de fechas de estreno que conocemos, y en el caso de Marvel puede llevar a que 'Los cuatro fantásticos', por ejemplo, se grabe después de la fecha prevista, enero del año que viene. Todo Hollywood sigue a la expectativa de un acuerdo... que los estudios no parecen por la labor de firmar.

