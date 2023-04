'Deadpool 3': Morena Baccarin y Stefan Kapicic regresarán junto a Lobezno en la esperada secuela de Ryan Reynolds para Disney y Marvel Studios

'Deadpool 3', la esperada tercera entrega de la franquicia de Fox, ahora en manos de Disney y Marvel Studios, volverá con su reparto estelar. Como informamos, el proyecto contará con la popular estrella Hugh Jackman como su célebre personaje de 'Lobezno' y marca su regreso al papel después de 5 años. Ahora, se ha confirmado que algunas otras dos estrellas de la saga volverán.

Secundarios que ya son familia

Según Deadline, Morena Baccarin y Stefan Kapicic ahora son oficialmente parte del elenco de 'Deadpool 3'. Kapicic volverá a interpretar a su personaje X-Men, Coloso, en la tercera entrega, mientras que Morena Baccarin regresa como Vanessa, la prometida de Deadpool. Ambos personajes fueron vistos por última vez en 'Deadpool 2', sin embargo, aún no se han revelado más detalles sobre el papel de ambos actores en el nuevo proyecto de Ryan Reynolds.

Morena Baccarin había mencionado anteriormente que Marvel Studios había contactado con ella para retomar el papel de Vanessa, en la tercera entrega, hizo la revelación en su reciente aparición en el podcast 'Inside of You' presentado por el actor de 'Smallville' Michael Rosenbaum. Pero, la actriz agregó que no está segura de su regreso. El regreso de coloso supondría que la introducción de los X-Men de Marvel en el MCU contarían con esta iteración del personaje.

Según Deadline, Leslie Uggams y Karan Soni repetirán sus papeles como Blind Al y Dopinder, respectivamente en el próximo lanzamiento, que también contará con Emma Corrin, supuestamente la némesis de la película, y Matthew MacFayden, como las nuevas incorporaciones al elenco estelar. Sin embargo, los detalles de los personajes interpretados por ambos actores aún se mantienen en secreto.

