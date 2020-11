'DMZ' será serie: Ava DuVernay dirigirá la adaptación del estupendo cómic ambientado en la Segunda Guerra Civil estadounidense

HBO Max ha encargado la adaptación televisiva de 'DMZ', cómic de Brian Wood y Ricardo Burchielli publicado por Vertigo Comics, el extinto sello adulto de DC. Se trata de una adaptación de cuatro episodios que comenzará a rodarse en 2021.

Roberto Patino ('Westworld') será el encargado del guion de esta adaptación que dirige Ava DuVernay, quien también tiene otra adaptación de DC en marcha ('New Gods') y de la que no me cansaré de recomendar 'Así nos ven'. Lo que no se ha aclarado es si dirigirá toda la serie o tan solo el episodio piloto.

Rosario Dawson y Benjamin Bratt encabezarán esta adaptación que nos sumerge en Manhattan, que se ha convertido en zona desmilitarizada durante la larga segunda guerra civil que ha estallado en Estados Unidos. Una zona destrozada y dejada de la mano de Dios donde unos cuantos sobreviven como pueden mientras otros intentan lucrarse de la situación.

Sure am! Here’s what our vision of #DMZ looks like. More to come. Let’s go! https://t.co/QWXRQyFmz5 pic.twitter.com/Q2RRrXfPr0