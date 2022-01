'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura': todos los puentes con el cine de terror que tendrá la nueva película de Marvel

Tras el éxito de 'Spider-Man: No Way Home' llegará la esperada secuela de 'Doctor Strange' que llegará oficialmente a los cines en 2022 y se anunciaba en los créditos de la anterior. Protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen como Doctor Strange y Wanda Maximoff respectivamente 'Doctor Strange en el Multiverso de la locura' se dibujó como "la película de terror del universo Marvel", aunque esa afirmación ha ido perdiendo fuerza con el paso de los meses.

Está claro que la próxima entrega de MCU seguramente será extraña, con mucha magia y cambios en la realidad conocida, pero también se perfila como uno de los proyectos más importante de la Fase 4, si no el que más y una visión demasiado oscura no acaba de coincidir con las directrices de manufactura y conexión entre propiedades de Marvel de Kevin Feige bajo la tutela de Disney. Todo apunta a que esta fue la razón por la que Scott Derrickson fue invitado a abandonar el proyecto.

Un abandono sospechoso

Se sospecha que las consabidas “diferencias creativas” que provocaron que el cineasta no volviera al MCU tenían mucho que ver con su tono. La polémica fue sofocada con el anuncio de Sam Raimi como el elegido para sustituirle, para entusiasmo de los fans, dada su experiencia en el cine de supehéroes y su nombre imborrable en la historia del género de terror gracias a sus películas de 'Evil Dead' y su productora de cine y series de terror 'Ghost House Pictures', hoy más activa que nunca.

Y es que el inicio de la polémica ya se atisbaba cuando se anunció en la Comic Con de 2019 y Scott Derrickson, quien es bien conocido por hacer películas de terror como 'Sinister', 'Líbranos del mal' o 'El exorcismo de Emily Rose' reveló que:

"Cuando llegué y hablé con [el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige] sobre hacer una secuela, dije: 'No quiero hacer solo otra secuela'. Si voy a hacerlo, debe adentrarse en el territorio que me atrajo a los cómics de Doctor Strange en primer lugar”, así es como se sumergieron en el gótico, el horror y lo horrible".

Cuando las redes hicieron de esta declaración una especie de tagline con la idea de que sería "la primera película de horror del MCU" el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige llegó a poner orden. Hablando en la Academia de Cine de Nueva York, Feige explicó:

“No necesariamente diría que es una película de terror, pero será una gran película de MCU con secuencias de miedo. Quiero decir, hay secuencias horribles en 'En busca del arca perdida' que yo, cuando era un niño pequeño, cubría mis ojos cuando sus rostros se derretían. O 'El templo maldito', por supuesto, o 'Gremlins', o 'Poltergeist'.

Estas son las películas que inventaron la clasificación PG-13, por cierto. Eran PG y luego dijeron: 'Necesitamos otra clasificación por edades'. Pero eso es divertido. Es divertido estar asustado de esa manera, y no de una manera horrible y tortuosa, sino de una manera que realmente da miedo, porque Scott Derrickson es bastante bueno en eso, pero da miedo al servicio de una emoción estimulante”.

Con los sustos a otra parte

El jarro de agua fría a quien esperara otra cosa tendría un eco que llevó a la salida de Derrickson, como él mismo explicaba:

"Marvel y yo hemos acordado mutuamente separarnos en 'Doctor Strange: In the Multiverse of Madness' debido a diferencias creativas. Estoy agradecido por nuestra colaboración y permaneceré como Productor Ejecutivo".

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) January 10, 2020

Pero si analizamos la trama de la película ¿Qué posibilidades reales de que fuera realmente una película de terror había en un primer momento? Después de que Wanda libera su maleficio y libera a la gente de Westview, parece que está jugando con el Darkhold y hechizos con los que no debería, y Agatha Harkness (Kathryn Hahn), dijo que el peligroso libro tiene un capítulo completo que afirma que la Bruja Escarlata destruirá el mundo. Con la nueva obsesión de Wanda la película tiene posibilidades de ser oscura. Pero el tráiler no muestra un tono que lleve a pensar en una obra de género.

La opinión de los actores

Y aunque Kevin Feige dijera que 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' no es una película de terror, Elizabeth Olsen, elogió los elementos aterradores de la película cuando participó en una sesión de preguntas y respuestas para la New York Film Academy. Durante la sesión, Elizabeth habló del objetivo de Sam Raimi:

"Sam Raimi es encantador y aprendí mucho de él. Fue extraño pasar de WandaVision y llevar a este personaje a una película diferente que se sintiera más basada en las películas de Marvel. Sentí que me estaba poniendo zapatos viejos. Es una película muy aterradora. Es el 'viejo Sam Raimi. Están tratando de crear la película de Marvel más aterradora. ¡Así que ahí está eso!".

elizabeth olsen talking about doctor strange in the multiverse of madness, so true my talented bestie!! pic.twitter.com/nixvOhgHqL — connie moved to @L0KKARI (@makkarism) July 14, 2021

En otros comentarios con Vanity Fair la actriz profundizó y volvió a comentar el parecido con Indiana Jones:

"Creo que es más que una película brillante de Indiana Jones, que me encantan, pero siento que tiene algo más oscuro. Creo que da más miedo que Indiana Jones. Creo que definitivamente se siente más Sam Raimi que eso. Así que tal vez ese era el objetivo, pero se convirtió en algo más oscuro… creo. Sí, no es como su película del oeste… Sí, la sensación del género de terror de miedo y emoción constantes y desconcierto y jugar con la cámara, jugar con la perspectiva de la profundidad de campo para hacer que el público se sienta más angustiado".

El propio Benedict Cumberbatch también dio sus impresiones a The Hollywood Reporter sobre los aspectos más oscuros de la película:

"Es un seguro, conoce este mundo. Tiene ciertos rasgos de Raimi, como el primer plano con un zoom muy grande. La mezcla del nivel justo de terror y el nivel justo de camp. Hay diversión ahí, pero también debe haber algo de emoción real. Con la primera película, siempre estás encerrado en un guion porque es la historia de origen, pero esta vez había mucha más libertad."

Qué esperar de Sam Raimi

El director, que ya hizo una mezcla de terror y superhéroes en su 'Darkman' y llevó su trilogía de terror a la aventura en 'El ejército de las tinieblas', no parece que vaya a implementar el tono tan oscuro que Derrickson. En el tráiler apenas podemos adivinar su sello, pero vemos una Nueva York aparentemente ha sido destrozada por el multiverso, con varios edificios (incluido el edificio Chrysler) desmoronándose y flotando al azar por el aire.

Vemos meditando a Wanda con su nuevo traje con una mirada ardiente en los ojos, lo que sugiere que la Bruja Escarlata puede terminar adoptando sus tendencias más oscuras y actuando más como un enemigo que como un amigo para Stephen. También vemos a Stephen Strange encontrándose cara a cara consigo mismo. Todas las señales apuntan a que esta versión de Strange es en realidad la variante corrupta presentada en el episodio 4 de '¿Qué pasaría si?' (What If...?), que ha sido apodado "Strange Supreme".

El teaser confirma también que uno de los villanos más extraños y poderosos de Marvel Comics llegará al MCU, ya que se muestra al Doctor Strange luchando nada menos que contra Shuma-Gorath. El ser monstruoso arroja un autobús al ex Hechicero Supremo, quien usa su magia para cortar el vehículo por la mitad antes de que lo golpee. La participación de Shuma-Gorath también se apuntaba en el episodio de la serie animada y es uno de los elementos supuestamente lovecraftianos de la trama, aunque el tratamiento visual parece más el de una película de monstruos más ligera.

'Doctor Strange en el multiverso de la locura' tiene un título que hacía recordar al nombre del libro 'En las montañas de la locura' de H.P. Lovecraft, aunque la trama de realidades paralelas y desconcierto hace asomar el título de Carpenter 'In the mouth of Madness', que es más probable que fuera la inspiración de Derrickson. Sea más o menos de horror, saldremos de dudas cuando llege a los cines el 6 de mayo de 2022.