Dylan Dog, "el detective de las pesadillas", será adaptado en una serie de televisión

Hace tiempo que perdimos la esperanza de que 'Dylan Dog', el mítico fumetto (cómic italiano) creado por Tiziano Sclavi, acabara fructificando en una adaptación en condiciones. Pero esta vez lleva el sello de su editorial originaria, Sergio Bonelli Editore, que ha anunciado que el legendario Detective de las Pesadillas será adaptado en una serie de diez episodios, de imagen real y rodada en inglés, es decir, con el ojo puesto en el público internacional.

No es un proyecto aislado, sino el primero de varios proyectos de adaptaciones inspirados en personajes de Bonelli. Otros títulos que se manejan basados en propiedades de la editorial son los esperables: 'Martin Mystère', 'Nathan Never', 'Mister No', 'Il Confine', 'Dragonero' y 'Dampyr'. Ya se ha hecho oficial que serán parte de un universo compartido, así que la puerta a crossovers está abierta.

Dylan Dog nació en 1986 como un investigador sobrenatural (pero moderadamente excéptico) londinense, que es acompañado en todas sus pesquisas por Groucho, un ex-actor sospechosamente parecido en físico y actitud a un famoso cómico del cine clásico. El cómic aborda en cada episodio, siempre autoconclusivos, un monstruo a menudo inspirado en sus equivalentes del cine o la literatura de género, lo que ha convertido las peripecias de Dylan, con el paso de los años, en un auténtico quién es quién de la fauna del horror.

Decíamos que hace tiempo que perdimos la esperanza en nuevas versiones del personaje porque Dylan Dog ha tenido una trayectoria muy accidentada en términos de adaptaciones. En 2010 se estrenó la horrible 'Dylan Dog: Los muertos de la noche', dirigida por Kevin Munroe, ambientada en nueva Orleans, sin Groucho y perdiendo por el camino toda la atmósfera melancólica del original. Bonelli recompró los derechos del personaje hace un año, afirma, para evitar más dislates de este tipo.

Curiosamente, Dylan Dog tuvo más suerte en un par de adaptaciones apócrifas: la extraordinaria 'Mi novia es un zombie', dirigida por Michele Soavi a partir de una novela del propio Sclavi y que, esta sí, entendía el estilo del original aunque no lo aludiera directamente. Y también está 'Dylan' una reciente e interesante adaptación no oficial que apareció en Internet como hipotético piloto de una serie que nunca llegó a fructificar.

