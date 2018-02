El creador de Chucky prepara una serie de 'Muñeco diabólico'

Chucky se resiste a desaparecer de nuestras vidas. Hace apenas unos meses se estrena 'Cult of Chucky', la séptima entrega de la franquicia 'Muñeco diabólico' ('Child's Play'), y todo apuntaba a la llegada más o menos inminente de la octava. Sin embargo, la saga va ir en otra dirección, pues acaba de saberse que se está trabajando en una serie de televisión realizada por Don Mancini, guionista de todas las películas y director de las tres últimas entregas.

La idea es que esta serie de 'Muñeco diabólico' conste de ocho episodios y todo apunta a que será una secuela directa de lo que pudimos ver en 'Cult of Chucky'. El propio Mancini apunta que lo dejó todo listo para la serie al final de la séptima entrega con la intención de que sea una propuesta perturbadora. Esto es lo que quiso decir al respecto:

Planeamos usar 'Muñeco diabólico' en el título. Queremos dar a entender que va a ser oscura, más oscura que nunca. Va a dar mucho miedo.

David Kirschner, el productor de la saga, también quiso confirmar que la serie de televisión está en marcha. Además, quiso señalar que está muy emocionado por tener la oportunidad de explorar el universo de Chucky como no lo han hecho hasta ahora. Lo que falta es que Mancini tenga una idea lo suficientemente buena para completar esos ocho episodios sin acabar estirando demasiado el chicle.

Por mi parte, disfruté hasta cierto punto con las dos últimas películas dirigidas por Mancini -con 'La semilla de Chucky' ('Seed of Chucky') no, es horrible-, pero no sé si va siendo hora de despedirse ya del temible muñeco con la voz de Brad Dourif. Si la serie sirve para poner punto y final con dignidad a su historia, bienvenida sea, pero la cosa cambia si es otra etapa más en un viaje sin fin...

Vía | Geek Tyrant