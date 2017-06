El muñeco diabólico se reencuentra con un viejo enemigo en el tráiler de 'Cult of Chucky'

Seguro que ni el más optimista de los implicados en la realización de 'Muñeco diabólico' ('Child's Play') esperaba que fuera a convertirse en una exitosa franquicia de la que hasta la fecha ya se han estrenado hasta cinco secuelas. Además, la saga sigue con vida, pues acaba de lanzarse el tráiler de 'Cult of Chucky', una séptima entrega que recupera a Alex Vincent, el actor que dio vida al niño de la primera y la segunda película -para la tercera fue sustituido por Justin Whalin-, como principal aliciente.

'Cult of Chucky' transcurre cuatro años después de los acontecimientos vividos en 'La maldición de Chucky' ('Curse of Chucky'), justo el tiempo que Nica lleva ingresada en un manicomio por haber acabado con varios miembros de su familia, algo que nosotros sabemos que no hizo. Su psiquiatra inicia un tratamiento poco convencional con ella y pronto se desata una nueva ola de crímenes. En paralelo, Andy, la antigua némesis de Chucky, hace lo posible por ayudarla.

Lo cierto es que Vincent ya se dejó ver en la escena post-créditos de 'La maldición de Chucky', lo cual dejaba claro que Don Mancini, creador de la saga, guionista de todas sus entregas y director de las tres últimas incluyendo la que nos ocupa, quería volver a contar con él. También vuelven Jennifer Tilly como Tiffany, Brad Dourif prestando su voz al muñeco diabólico y Fiona Dourif como Nica. Sobre el papel no suena mal y el tráiler es mejor de lo esperado, ¿acabará mereciendo la pena?

Por mi parte, sigo creyendo que 'La novia de Chucky' ('Bride of Chucky') es la mejor de todas, pero también que 'La maldición de Chucky' es mejor de lo que se dijo en su momento. Además, parece que esta va a superar a su predecesora, por lo que pueden contar conmigo cuando la estrenen de forma directa en dvd y blu-ray el próximo 3 de octubre.