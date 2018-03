El remake femenino de 'La fuga de Logan' vuelve a ponerse en marcha con un nuevo director

Vuelve a ponerse en marcha el remake de 'La fuga de Logan' que lleva más de una decada en desarrollo. Después de que directores como Bryan Singer ('X-Men') o Joseph Kosinski ('Oblivion') hayan fracasado en el intento, Warner ha contratado a Simon Kinberg, que acaba de debutar como director con la nueva entrega de los X-Men, 'Dark Phoenix', que se estrena en noviembre.

Hasta ahora Kinberg era conocido como guionista y productor, labores que llevó a cabo en largometrajes como 'Jumper', 'Cuatro Fantásticos' o 'X-Men: Apocalipsis'. No es un nombre que me inspire confianza. Es de suponer que el estudio apuesta por él debido a sus éxitos con Fox, y quizá un poco desesperados por arrancar de una vez por todas con esta readaptación de 'La fuga de Logan', que por ahora no tiene fecha.

Estrenada en 1976, 'La fuga de Logan' ('Logan's Run') se basaba en la novela de ciencia-ficción de William F. Nolan y George Clayton Johnson. La historia está ambientada en un futuro distópico donde se establece la muerte a una edad joven (20 años en la novela, 30 en el film) para poder asegurar un equilibro de los recursos. Llegado a ese punto, uno debe entregarse o arriesgarse a ser cazado por los "Sandmen". Logan 5 es uno de estos agentes y decide huir para seguir con vida...

Michael York lideró el reparto de la película original, realizada por Michael Anderson. El nuevo proyecto realizará un llamativo cambio en la historia cambiando al protagonista masculino por uno femenino. La nueva versión estará escrita por Peter Craig, que ha participado como guionista en 'The Town', 'Blood Father' o las dos últimas entregas de 'Los juegos del hambre'. Según Kinberg, la idea del estudio es que este primer film sea el inicio de una franquicia.