El productor y guionista de 'X-Men: Apocalipsis' señala qué salió mal

'X-Men: Apocalipsis' no fue un fracaso en taquilla -recaudó 543 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto de 175-, pero sí una decepción, ya que 'Días del futuro pasado' ('Days of Future Past') había ingresado 747. Además, las críticas fueron bastante duras y no fueron pocos los que salieron echando pestes de verla. De hecho, hasta Simon Kinberg, una de las grandes mentes creativas de la saga desde 'X-Men: La decisión final' ('X-Men: The Final Stand'), quedó poco satisfecho con ella.

Kinberg ha dado el salto a la dirección con 'X-Men: Dark Phoenix', en la cual muchos tenemos depositadas grandes esperanzas, y es que es de agradecer que Bryan Singer se aleje de una vez del universo mutante. A decir verdad, no todos los problemas de 'X-Men: Apocalipsis' se los debemos a él y el propio Kinberg, guionista y productor de la cinta, ha señalado cuál cree que el gran error que cometieron en la película:

Creo que perdimos la vista de lo que siempre habían sido los cimientos de la saga, a sus personajes. Se centró en la destrucción global y los efectos visuales en lugar de en las emociones y los personajes.

No seré yo quien discuta que 'X-Men: Apocalipsis' fallaba en el tratamiento de los personajes, tanto los ya conocidos como los recién llegados. Llegaba a dar la sensación de lanzar tramas y personajes sin parar esperando que todo funcionase por acumulación cuando lo que conseguía era cansar al espectador y que al final todo le diera igual.

Por cierto, Kinberg no es el único implicado en la saga que ha reconocido fallos en 'X-Men: Apocalipsis', ya que Hutch Parker, productor de la cinta y también de 'X-Men: Dark Phoenix', ha señalado que aprendieron mucho de sus equivocaciones ahí. En concreto, estas han sido sus palabras:

Siempre es peligroso si tu guion está cambiando mientras estás rodando. Ciertamente, y viéndolo en perspectiva, todos sentimos que el género ha estado evolucionado estéticamente y en términos de tono y esa película no. Hay mucho en ella creo que está muy bien, pero como un todo sufría para encontrar formas de fusionarse en lo narrativo y emocional en términos de trama. Estéticamente se sentía un poco anticuada si la comparamos con la evolución que hemos ido viendo en otros sitios. Aprendimos mucho de eso.

Ahora solo queda que eso sea cierto -aquí igual merece la pena señalar que Parker también produjo la magnífica 'Logan'- y no una forma de vendernos la película. La pega es que tendremos que esperar todavía hasta noviembre de 2018 para poder ver 'X-Men: Dark Phoenix'.