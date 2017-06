En marcha una serie basada en la saga 'Fundación' de Asimov: ¿podrán adaptar lo que parece inadaptable?

Van a intentarlo de nuevo. Deadline informa que Skydance Television, David S. Goyer y Josh Friedman están intentando realizar una serie basada en 'Fundación' ('Foundation'), la épica e influyente saga de ciencia-ficción creada por Isaac Asimov en 1942.

Skydance Television es una filial de la productora de Megan Ellison que de momento ha producido dos series, 'Manhattan' y 'Grace and Frankie'. Goyer es bien conocido aquí, en cine fue guionista de 'Blade' y 'Batman Begins' pero ha escrito y dirigido cosas como 'Lo que no se ve' ('The Invisible') o 'La semilla del mal' ('The Unborn'); en televisión ha creado series como 'Da Vinci's Demons'. En cuanto a Friedman, fue guionista de 'La guerra de los mundos' y 'La dalia negra'; creó las series 'Terminator: Las crónicas de Sarah Connor' y 'Emerald City'. Es decir, puede salir cualquier cosa de aquí...

Publicada originalmente como una colección de historias cortas en 'Astounding Magazine', la historia de 'Fundación' recorre diferentes relatos a lo largo del tiempo y la galaxia. Arranca centrándose en Hari Seldon, un matemático que predice el futuro y se adelanta a la caída del Imperio. Se propone así evitar que todo el conocimiento del ser humano sea destruido durante un periodo de caos y oscuridad. Más tarde conocemos al Mulo, un mutante con la habilidad de alterar las emociones humanas...

Debido a la complejidad y extensión la obra, y lo cara que sería su adaptación, numerosos intentos por trasladar a imágenes 'Fundación' han terminado en nada. Quisieron llevarla al cine (con Roland Emmerich nada más y nada menos) aunque es evidente que la mejor forma de adaptar el material es con una serie. El último intento serio fue de HBO y Jonathan Nolan, un equipo del que salió la estupenda 'Westworld'. Lástima que no tuvieran suerte con la saga de Asimov...