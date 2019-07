'Feliz día de tu muerte' no tendrá trilogía: Blumhouse da por acabada la variante slasher de 'Atrapado en el tiempo'

El final de 'Felíz día de tu muerte 2' dejaba la puerta abierta a que la franquicia siguiese adelante, pero parece que Blumhouse no tienen ningún interés en hacerlo. Habían surgido ciertos rumores sobre la realización de una tercera entrega, pero Christopher Landon, director de las dos primeras, ha confirmado que no va a hacerse.

Landon ha utilizado su cuenta de twitter para desmentir esos rumores, apuntando que 'Feliz día de tu muerte 3' no está en desarrollo. Apuntando que a menos que Netflix se interese la trilogía no se va a completar. Y Netflix no ha mostrado el más mínimo interés en ella.

Lo cierto es que la segunda entrega no fue un fracaso pero sí una decepción. 'Feliz día de tu muerte' había costado 4,8 millones de dólares para dar paso a una taquilla de 125 millones, mientras que el presupuesto de la segunda aumentó hasta los 9 millones mientras que lo ingresos bajaron hasta 64. Casi dos veces más cara y poco más de la mitad de recaudación.

'Feliz día de tu muerte' contaba la historia de Tree (Jessica Rothe), una estudiante que se quedaba atrapada en el mismo día, reiniciándose cada vez que era asesinada. En la segunda entrega se potenció el componente de ciencia-ficción además de añadir un fuerte componente dramático que no terminó de convencer al público.

Blumhouse también ha estrenado en 2019 'Glass' y 'El sótano de Ma' y antes de que acabe el año lanzará 'The Hunt' y 'Black Christmas', nueva actualización del clásico del cine slasher.

Vía | Dark Horizons