'Feud' regresa del olvido: Gus Van Sant dirige a Naomi Watts en la temporada 2 de la antología de Ryan Murphy

Una de las mejores series recientes de Ryan Murphy regresa. El productor prepara ya la temporada 2 de 'Feud' que, en esta ocasión, estará basada en el libro de Laurence Leamer 'Capote's Women' y narrará la vida social del escritor y su relación con sus amigas en la socialité neoyorquina.

Ojo a los nombres: Naomi Watts ('Boss Level') liderará la serie encarnando a Babe Paley, la abeja reina de la escena; Gus Van Sant ('No te preocupes, no llegará lejos a pie') se encargará de dirigir; Jon Robin Baitz ('Cinco hermanos') escribirá los ocho episodios que componen esta nueva tanda.

Estos nuevos episodios se ambientarán en los 70 y terminarán con la muerte de Truman Capote en 1984. El argumento girará en cómo el autor apuñala a varias de sus amigas por la espalda con la publicación de la novela corta en clave 'La costa vasca' en la revista Esquire.

Cinco años después de 'Bette and Joan'

Una temporada que llega relativamente por sorpresa, ya que hacía cinco años que no sabíamos nada de la antología, y eso que 'Feud: Bette and Joan' cosechó tanto buenas críticas como 19 nominaciones a los premios Emmy (entre ellas, mejor serie limitada) y ya antes de su emisión se hablaba de una temporada 2 —cuyo plan era contar la historia de Carlos y Diana de Gales—.

Finalmente se quedó en una pausa indefinida causada, entre otras circunstancias, por el contrato de exclusividad que tiene Ryan Murphy en Netflix y que limita su participación en proyectos fuera de la casa. FX no ha confirmado cuándo podremos ver la temporada 2 de 'Feud', pero el rodaje se iniciará este próximo verano.