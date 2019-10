'Foundation': Lee Pace y Jared Harris protagonizarán la adaptación del clásico de Isaac Asimov para Apple

A la hora llamar la atención de potenciales suscriptores de las decenas (porque ya son decenas, ¿no?) de plataformas de streaming, apropiarse de obras clásicas de la literatura está siendo uno de los aspectos más ruidosos y prometedores. La última en dejarse caer por la ficción televisiva es la Serie de la Fundación de Isaac Asimov. Apple se llevó el gato al agua de 'Foundation', que ahora anuncia que contará con Lee Pace y Jared Harris.

La historia más grande

La serie está basada en la saga de novelas Isaac Asimov del mismo nombre, donde una banda de exiliados descubrirá que la única forma de salvar al Imperio Galáctico de la destrucción es desafiarlo. Harris interpretará a uno de los personajes principales, Hari Seldon, un genio matemático que predice la desaparición del imperio. Por su parte, Lee Pace será Brother Day, el Emperador de la Galaxia.

Pace viene de la aclamada serie de AMC 'Halt and Catch Fire' y también lideró la serie de culto de ABC 'Criando malvas'. También conoce los entresijos galácticos, puesto que fue el villano de 'Guardianes de la Galaxia' como Ronan, un papel que repetiría en "Capitana Marvel'.

Harris ha sido nominado a dos premios Emmy en su carrera, el más reciente por su papel protagonista en el éxito del año de HBO, 'Chernobyl'. También protagonizó las dos primeras temporadas de 'The Crown', entre uchos otros roles de peso.

David S. Goyer ejercerá como productor ejecutivo para la serie que Skydance prepara para Apple, que lanzará Apple TV Plus el 1 de noviembre. 'Foundation' pronto formará parte de la casa que arranca su trayectoria con 'The Morning Show', protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, 'See', con Jason Momoa y Alfre Woodard y 'For All Mankind', protagonizada por Joel Kinnaman.