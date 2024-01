George R.R. Martin explica el cambio radical con este spin-off de 'Juego de tronos' y espera que pueda ser tan fascinante como 'Samurai de ojos azules'

Cómo le gusta a George R.R. Martin mantenernos al día con las actualizaciones de su trabajo televisivo (no tanto con lo de 'Vientos de invierno'). El escritor y guionista responsable de 'Juego de tronos' y 'La casa del dragón' ha hablado del estado de algunos de los spin-offs en desarrollo y la decisión radical que han tomado con uno de ellos.

Concretamente con 'Nine Voyages', el relato de las aventuras de Corlys Velaryon (Steve Toussaint en la precuela), por los mares de Poniente, Essos y más allá que el escritor estaba desarrollando junto a Bruno Heller ('Roma') para HBO. Si bien en principio el proyecto sigue adelante, ahora será una serie animada en vez de en acción real.

No hay dinero para tanto puerto

Una decisión que Martin apoya absolutamente y que, según escribe, se debe sobre todo a temas presupuestarios:

«El trabajo en los otros dos proyectos animados sigue a buen ritmo, sin embargo y mientras, hemos pasado 'Nine Voyages', nuestra serie sobre los viajes legendarios de la Serpiente marina, de live action a animación. Un movimiento que apoyo completamente. Las limitaciones presupuestarias habrían hecho que la versión en acción real sea prohibitivamente cara, con la mitad de la serie ambientada en el mar y la necesidad de crear un puerto diferente cada semana, de Marcaderiva a Lys, a las Islas del Basilisco, Volantis, Qarth... y así. Hay todo un mundo ahí fuera y tenemos una mejor posibilidad de mostrarlo todo con animación. Así que ahora tenemos tres proyectos animados.»

La verdad es que no sé hasta qué punto hubiera sido un problema real el tema de crear puertos por doquier (anda que no hay series que cada episodio ocurre en un sitio distinto) pero es verdad que el tema de presupuesto podía haberse disparado si lo hacen al nivel que nos tienen acostumbrados desde HBO.

De esta manera, 'Nine Voyages' se convierte en el tercer futuro spin-off animado de la franquicia basada en Canción de Hielo y Fuego. Si bien no dice exactamente cuales son los otros dos, uno parece ser 'The Golden Empire', sobre la región de Yi Ti (inexplorada en los libros).

Por otro lado, Martin no quiere darnos demasiadas esperanzas porque «nada es seguro en Hollywood». Eso sí, continúa, si salen a la luz espera «que podamos hacerlos tan buenos, preciosos y fascinantes como 'Samurai de ojos azules'». Y es que el escritor se ha declarado fan absoluto de la serie animada de Netflix.

