'Gucci': lo nuevo de Ridley Scott tendrá un reparto estelar incluyendo a Al Pacino, Robert De Niro, Jared Leto y Adam Driver

No cabe duda de que a Ridley Scott le salió redonda su aproximación al thriller basado en hechos reales a juzgar por los notables resultados obtenidos con 'Todo el dinero del mundo'. Con semejante precedente, es normal que su próximo proyecto dentro del subgénero, titulado 'Gucci', esté levantando cada vez más expectativas.

Además de el mero hecho de ser una producción marca de la casa Scott, y de basarse en un material original tan jugoso como el libro 'The House of Gucci' de Sara Gay Forden, uno de los principales reclamos del largometraje es el fichaje de una Lady Gaga, cuya carrera interpretativa está en alza, para dar vida a Patrizia Reggiani, exmujer de Maurizio Gucci. Pero mucho ojo, porque esta incorporación estrella puede quedar eclipsada por sus potenciales compañeros de reparto.

Según informa el medio Deadline, nada menos que Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro, Jack Huston y Reeve Carney se encuentran en negociaciones con MGM para sumarse a lo que podría ser uno de los elencos más potentes que verán nuestros ojos en los próximos años. Sin duda, una nueva excusa para seguir con lupa la fase de preproducción del título.

'Gucci', que Ridley Scott rodará una vez finalice la producción de 'The Last Duel', tiene una fecha de estreno provisional prevista para el 24 de noviembre de 2021 que, muy probablemente, terminará viéndose alterada. Por el momento, a falta de más información, os dejo con la sinopsis de la novela que adaptará.

"En 1993, el partner financiero de Gucci, InvestCorp, obligió a Maurizio Gucci, el último miembro de la familia Gucci, a dirigir la Gucci Corporation, sólo para terminar drenando las arcas de la compañía con extravagantes prácticas empresariales. Sin embargo, el 27 de marzo de 1995, el heredero de Gucci fue asesinado mientras se acercaba a su oficina. En 1998, su ex mujer, Patrizia Reggiani Martinelli, fue sentenciada a 29 años de cárcel por planear su asesinato.

¿Asesinó patricia a su ex marido porque sus gastos estaban totalmente fuera de control? ¿Lo hizo porque su glamoroso ex estaba pensando en casarse con su amante, Paola Franchi? ¿O cabe la posibilidad de que ella no lo hiciese?"