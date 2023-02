'Hellboy' tendrá nueva saga cinematográfica: primeros detalles sobre la próxima película del medio demonio de Mike Mignola, que dirigirá Brian Taylor ('Crank')

Parece que fue ayer —de verdad os digo que no he sido consciente del paso del tiempo—, pero ya han pasado casi cuatro años desde que Neil Marshall nos sirvió en bandeja de acero, que no de plata, su 'Hellboy'. La recepción del largometraje, tristemente, no fue proporcionalmente entusiasta a su divertidísima contundencia y a su cóctel de terror, acción y comedia pasada de vueltas no exento de irregularidades.

Vuelve la AIDP

Pues bien, si echábais de menos al medio demonio creado de Mike Mignola y a sus compañeros de la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal, estáis de enhorabuena —o eso creo—, porque la gente de Millenium Media ha anunciado de forma oficial que el reboot de 'Hellboy' no sólo está en marcha, sino que traerá bajo el brazo una nueva serie de películas.

Brian Taylor, responsable de las dos entregas de 'Crank', de 'Gamer' y de la hilarante 'Mamá y papá' será el encargado de ocupar el asiento del director en 'Hellboy: The Crooked Man'. Las buenas noticias es que el propio Mignola ha sido el responsable de rubricar junto a su colaborador en Dark Horse, Chris Golden, un guión que promete "expandir el mundo de Hellboy a través de uno de los números más queridos del cómic".

Este no es otro que 'Hellboy: El hombre retorcido', publicado en julio de 2008, cuya sinopsis reza tal que así:

"Hellboy está de paso por Virginia, pero en su parada en un pueblecito se encontrará con otro visitante extraño, también salido del infierno. Se trata del señor Watkins, el Hombre Retorcido, un vil ser enviado por Satán para recolectar almas que se convertirá en el adversario del demonio rojo".

Según ha trascendido, en el largometraje seguiremos a la criatura titular y a un agente novato de la AIDP, que se quedarán atrapados en la región de los montes Apalaches durante la década de los 50. Allí descubrirán una pequeña comunidad dominada por las brujas y controlada por un demonio local con una turbadora conexión con el pasado de Hellboy.

Aún queda mucha tela que cortar en este proyecto, así que, por el momento, no contamos con una fecha de estreno ni con el nombre del intérprete que sustituirá a un David Harbor que, haciendo honor a la verdad, bordó su papel en el filme de 2019. Estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto.

Vía | Deadline